Que Quede Claro, el PRI no Excluye a Nadie: Pepe Olvera

Tampoco quiso acudir a los eventos nacionales del aniversario del partido y al Consejo Político Nacional, ni al evento de aniversario del partido en Zacatecas, ni a su reciente Consejo Político Estatal.

El representante personal del Presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, José Marco Antonio Olvera Acevedo, en su carácter de Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional explicó hoy que el evento celebrado ayer en la sede nacional de este partido para designar a los Defensores de México y de los 17 estados donde habrá elección de gobernador en el 2027, fue un evento al que asistieron solamente los interesados, aunque en el caso de Zacatecas hubo invitación para el aspirante Adolfo Bonilla Gómez.

No se trató de un evento con exclusividad para Zacatecas, sino que fueron convocados los políticos interesados en participar, bajo las siglas del PRI, en el proceso electoral del 2027. Por Zacatecas asistieron Carlos Peña Badillo, como Presidente estatal del PRI; Fuensanta Guerrero Esquivel, como Diputada Federal y Arturo Nahle García, como militante distinguido.

Según la mecánica del evento de ayer, se trató de una conferencia de prensa para dar a conocer que las personas que fueron nombradas Defensores de México y de su Estado, son hombres y mujeres que conocen el funcionamiento de su entidad, saben tomar decisiones complejas y entienden que gobernar no es destruir lo que existe hoy, sino mejorarlo, pero de ninguna manera eso significa que los nombrados tengan ya una candidatura asegurada, ya que el PRI se abrirá a la sociedad civil para seleccionar sus candidatos, porque hoy está en juego el riesgo del país, la sobrevivencia de la democracia y la libertad de los mexicanos.

Pepe Olvera Acevedo consideró que hay mensajes intencionados que buscan victimizar a Fito Bonilla, diciendo que el PRI ya lo quitó de la posibilidad de ser candidato a la gubernatura, y eso es totalmente falso, los candidatos no están designados y aún falta mucho tiempo para hacerlo, afirmó categórico el Delegado José Marco Antonio Olvera Acevedo.

Eso sí, las personas que ayer fueron nombradas como Defensores de México y de los 17 estados donde habrá elecciones intermedias, incluyendo gubernaturas, diputaciones federales, locales y ayuntamientos, tienen que hacer trabajo de campo, tienen que pisar el territorio y convertirse en Defensores de Zacatecas, porque es necesario llevar este mensaje hasta el último de los Comités Seccionales para que la militancia y la sociedad sepa que si no logramos un cambio de rumbo y de gobierno, en el Estado no pararán las marchas y plantones; la falta de apoyo al campo; a los hospitales, centros de salud y su personal; a las escuelas y sus maestros; a la burocracia del Estado y de los ayuntamientos.

Debe quedar claro que debemos trabajar mucho y en unidad para lograr ese tan anhelado cambio que merece Zacatecas.

Mientras tanto, el PRI nacional y estatal seguirán con sus tareas cotidianas, con sus programas ya establecidos y esperando que los tiempos electorales nos den la oportunidad de participar con un proyecto muy sólido, muy firme y con un plan de acción incluyente para militantes y ciudadanos en general, concluyó el Delegado General.