Ulises Mejía Haro se Consolida Como el Perfil más Competitivo de Morena Para Zacatecas

Ulises Mejía Haro lidera la elección interna de Morena con el 38% de la preferencia efectiva, posicionándose como el perfil más fuerte rumbo a la gubernatura de Zacatecas. De acuerdo con la casa encuestadora nacional Enkoll, una de las más prestigiadas del país, los resultados se obtuvieron mediante una metodología de 1,238 encuestas en vivienda, levantadas del 8 al 12 de marzo.

El estudio cuenta con un margen de error de +/-2. 8% y un nivel de confianza del 95%. Los datos muestran que Ulises Mejía Haro mantiene una ventaja de 25 puntos sobre el segundo lugar, lo que refleja un amplio respaldo ciudadano y una clara tendencia a su favor.