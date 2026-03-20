Con Tecnología de Punta, Aguascalientes Blinda los Accesos al Estado

Identifican en Tiempo Real a Vehículos y Personas

En las Puertas de Seguridad se pueden detectar vehículos y personas con antecedentes o reportes de búsqueda.

En lo que va de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) ha realizado más de 16 mil revisiones vehiculares en las cinco Puertas de Seguridad ubicadas en los principales accesos al estado, como parte del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, destacó que estos puntos se han consolidado como filtros estratégicos para inhibir delitos y garantizar la tranquilidad de las familias. Subrayó que, gracias al uso de tecnología de punta como lectores de placas y sistemas de reconocimiento facial, es posible identificar en tiempo real vehículos y personas con reporte o antecedentes.

“Estos resultados reflejan el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la paz y la tranquilidad de la población, así como su visión de consolidar a Aguascalientes como una de las entidades más seguras del país”, expresó.

Martínez Romo recordó que las Puertas de Seguridad se ubican en los municipios de Aguascalientes, Cosío, Calvillo, El Llano y Asientos, donde se mantiene vigilancia permanente, especialmente en los límites con Zacatecas y Jalisco.

Agregó que esta infraestructura fue instalada en puntos carreteros de alta conectividad regional, lo que permite realizar revisiones ágiles y efectivas, sin afectar el flujo vehicular.

Finalmente, reiteró que la prioridad es mantener entornos seguros y confiables para habitantes y visitantes, en coordinación con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, bajo una política de cero tolerancia a la delincuencia.