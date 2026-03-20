Ella es Gabriela de Anda, Guardiana de la Cocina Tradicional de Aguascalientes

Gabriela de Anda es una cocinera tradicional que ha mantenido vivas las recetas de su familia, transmitidas de generación en generación. Con ingredientes y técnicas locales, rescata la identidad de nuestra gastronomía, convirtiendo su cocina en un verdadero patrimonio. De hecho, la labor de cocineras y cocineros tradicionales es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Para Gabriela, la cocina es un acto de sabiduría. “En cada platillo y en cada fogón vive la memoria de nuestras abuelas y madres; es un saber que se pasa con las manos, la palabra y el corazón”.

Originaria de Aguascalientes, Gaby forma parte del colectivo de mujeres Los Parga y participa con entusiasmo en el programa de cocina patrimonial Aguascalientes Sí Saaabe. Desde ahí mantiene vivo un legado que no solo alimenta, sino que abraza.

Gaby resalta la importancia de la cocina tradicional, pues “no solo alimenta el cuerpo, sino que también preserva nuestra identidad, nuestro territorio y nuestra historia, ya que a través de cada platillo, honra a las mujeres que, desde sus cocinas, cuidan, enseñan y resisten, así como a aquellas que alzan la voz para que este trabajo tenga el valor, el reconocimiento y el respeto que merece”, dijo.

Es una mujer orgullosa de sus logros y agradecida por lo que la cocina ha dejado en su vida. Gracias al programa Aguascalientes Sí Saaabe, del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), ha tenido la oportunidad de compartir la “cocina de campo”. Formar parte de este proyecto ha sido una ventana para llevar su sazón a otros espacios, representando al estado a nivel nacional en diversos festivales, foros académicos y culturales.

Para degustar sus platillos y conocer más sobre la cocina patrimonial y la riqueza gastronómica de Aguascalientes, Gaby invita a asistir a los eventos que se organizan durante todo el año.

En marzo, en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, los viernes a partir de las 12:00 horas, se lleva a cabo el programa Siete Cazuelas de Cuaresma, donde cocineras y cocineros ofrecen comida tradicional de esta temporada.