Acopio de Frijol Debería Regular el Mercado y Garantizar Precios Justos a Productores: Narro

Gran Parte de la Cosecha Sigue sin Colocarse, Advierte

Por Nallely de León Montellano

En medio del cuarto día consecutivo de movilizaciones por parte de productores de frijol en Zacatecas, el senador José Narro Céspedes cuestionó las medidas anunciadas por autoridades en torno al programa de acopio, al considerar que no resuelven el problema de fondo. En conferencia de prensa, señaló que la ampliación de ocho mil 500 toneladas en el acopio resulta insuficiente frente a la dimensión de la producción estatal, ya que representa apenas una mínima parte del total cosechado.

Explicó que el objetivo del programa debería ser regular el mercado y garantizar precios justos para las y los productores, sin embargo, afirmó que actualmente no se está cumpliendo esa función.

En ese sentido, advirtió que gran parte de la cosecha permanece sin colocarse, mientras los pequeños productores continúan sin acceso efectivo a los centros de acopio.

A esta situación se sumaron señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo del programa, al acusar que intermediarios estarían acaparando el ingreso del grano, dejando fuera a quienes producen directamente. También se denunció la falta de transparencia en el funcionamiento de los centros de acopio, así como posibles prácticas de corrupción en la asignación de espacios y costales. El problema, señaló, no se limita al frijol.

De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, otros productos del campo zacatecano como el maíz, el ajo y el agave enfrentan condiciones similares, con precios a la baja y sin mecanismos efectivos de regulación.

En el caso del maíz, se indicó que Zacatecas quedó fuera de programas de apoyo, lo que ha provocado que el precio pagado a productores sea menor en comparación con otras entidades.

Ante este panorama, se planteó la necesidad de implementar medidas más amplias, como incrementar significativamente el volumen de acopio, establecer controles en la importación de granos y generar acuerdos con el sector comercial para mejorar los precios.

Asimismo, se cuestionó la actuación de las autoridades estatales frente al conflicto, al señalar que no se ha logrado atender de manera efectiva la problemática, pese a los cuatro días de bloqueos y manifestaciones.

Finalmente, se informó que se busca abrir mesas de diálogo a nivel federal, con la intención de construir soluciones más amplias que permitan atender la crisis que enfrenta el campo en Zacatecas.