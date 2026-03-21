Emprendedores de Zacatecas Podrán Acceder a Mentorías y Apoyo Nacional del Programa “Posible”

Con el propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor y detonar el crecimiento económico en la capital, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Departamento de Fomento Económico, lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para participar en las distintas vertientes del programa nacional “Posible”, una iniciativa que promueve la transformación de ideas en proyectos empresariales sólidos.

El titular de Fomento Económico, Antonio Salazar Valdez, y Alejandra Lozano, coordinadora de proyectos de Fundación Televisa, destacaron que este programa, impulsado en colaboración con Fundación Coppel y Capital Bank, representa una plataforma integral para quienes buscan iniciar o consolidar un negocio. Antonio Salazar señaló que “Posible” brinda herramientas clave como mentorías, capacitación especializada y acceso a redes de apoyo que fortalecen las capacidades de los emprendedores.

La convocatoria contempla tres modalidades dirigidas a diferentes etapas del emprendimiento. La primera, “Posible (General)”, está abierta a personas mayores de 18 años con proyectos en cualquier fase, desde una idea inicial hasta empresas en operación. Los seleccionados participarán en un campamento nacional en la Ciudad de México, donde recibirán formación intensiva para el desarrollo de sus modelos de negocio.

Por su parte, “Posible Bécalos y Capital Bank” está orientada a jóvenes de entre 18 y 29 años inscritos en instituciones públicas, quienes además de acceder al campamento podrán concursar por financiamiento a fondo perdido. En tanto, la vertiente “Posible con Fundación Coppel y Coppel Emprende” brinda a Zacatecas una oportunidad privilegiada, al ser uno de los pocos estados seleccionados para facilitar el acceso directo de sus participantes al proceso nacional.

Como parte de este esfuerzo, el Ayuntamiento ha sido invitado a postular cinco emprendimientos locales que representen el talento y la innovación zacatecana. Salazar Valdez subrayó que esta distinción posiciona a la capital como un semillero de ideas con alto potencial de impacto.

Las y los interesados pueden consultar la convocatoria completa y registrar su proyecto en el portal oficial posible.org.mx, o acudir a las oficinas de Fomento Económico en la Presidencia Municipal para recibir asesoría personalizada.