Gobierno de México Destaca Reducción del 79% en Homicidios Dolosos en Quintana Roo

De Septiembre 2024 a Febrero 2026

Del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo 2026 se detuvo a 3 mil 219 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron 573 armas de fuego, así como dos toneladas de droga.

Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la incidencia de este delito tuvo una reducción del 45 por ciento en la entidad.

Cancún, Quintana Roo.- Desde Cancún, el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, destacó durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en Quintana Roo el trabajo coordinado con el gobierno del estado logró una reducción de 79 por ciento en los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, al pasar de 2 a 0.43 el promedio diario de víctimas de ese delito; siendo febrero de 2026 el más bajo desde 2016.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que febrero de 2026 fue el más bajo desde 2016, al pasar de un promedio de 1.2 a 0.4 víctimas diarias, de febrero de 2025 a febrero de 2026, lo que representa una reducción del 68 por ciento. Informó que los delitos de alto impacto también presentaron una tendencia a la baja, con una reducción del 36 por ciento respecto a octubre de 2024, pasando de un promedio diario de 9.16 a 5.89 en febrero de 2026.

​​El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en Quintana Roo, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026 fueron detenidas 3 mil 219 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 573 armas de fuego y dos toneladas de droga.

Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026, la incidencia de este delito en la entidad tuvo una reducción del 45 por ciento, se detuvieron a 12 personas y se iniciaron 116 carpetas de investigación.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, señaló que la entidad vive un momento de transformación profunda gracias al proyecto nacional que encabeza la Presidenta de México y al trabajo coordinado entre el Gobierno de México y el del estado para atender las causas que generan las violencias.