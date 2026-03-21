Intensifican Presión los Productores de Frijol

Funcionarios Quieren Desacreditar el Movimiento, AcusanEs Insuficiente el Alza en Meta del Acopio, Subrayan

Por Nallely de León Montellano

Por cuarto día consecutivo, productores de frijol realizaron bloqueos en distintos puntos del estado, intensificando sus acciones ante la falta de acuerdos con autoridades. Este viernes, los manifestantes se concentraron principalmente en la salida a Fresnillo, a la altura de las instalaciones de Segalmex, donde cerraron la lateral de la carretera federal 45, generando afectaciones en la circulación.

Durante el bloqueo se registraron momentos de tensión entre automovilistas y productores, luego de que algunos conductores intentaran atravesar el cierre. La situación escaló cuando los manifestantes impidieron el paso de un vehículo, obligando al conductor a retroceder, lo que evidenció el nivel de inconformidad y presión en la zona.

Además, los productores retomaron bloqueos en vialidades de la capital, como la calzada Héroes de Chapultepec, y realizaron la toma de oficinas relacionadas con el programa de acopio, luego de no encontrar a funcionarios responsables de atender sus demandas. Entre sus principales exigencias se encuentra la reapertura de centros de acopio, la entrega de costales suficientes para la comercialización del frijol y mejores condiciones en los precios de garantía, así como ajustes en el programa de energía para el campo.

Los inconformes señalan que, pese a los anuncios oficiales sobre el incremento en la meta de acopio, las medidas siguen siendo insuficientes frente a la problemática que enfrentan, por lo que han decidido mantener las movilizaciones.

Las protestas han impactado de manera importante la movilidad en la zona conurbada y accesos carreteros, con afectaciones directas a quienes transitan por estas vías. Hasta el momento, no se han concretado acuerdos que permitan desactivar las manifestaciones, mientras los productores advierten que continuarán con las acciones hasta obtener una respuesta clara a sus demandas.