Las Mujeres Priístas Tienen Concesión Trabajo y Resultados: Isadora Santivañez

“No Estamos Aquí por Convicción”

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este viernes se llevó a cabo el evento “Mujeres que Inspiran”, organizado por el ONMPRI Zacatecas, donde se reconoció a mujeres que han sido clave en la construcción de la vida política y social del estado.

En el encuentro, que reunió a liderazgos y militantes del expartido aplanadora, la presidenta del ONMPRI, Isadora Santivañez Ríos, destacó que el momento que hoy viven las mujeres en la política no es casualidad, sino resultado de años de lucha, trabajo y determinación de quienes abrieron camino.

Subrayó que los avances actuales responden a una trayectoria colectiva que ha permitido ampliar la participación femenina en los espacios de toma de decisiones. En ese sentido, afirmó que hoy más mujeres acceden a responsabilidades públicas no por concesiones, sino por su preparación, capacidad y resultados, “Las mujeres del PRI no estamos aquí por concesión. Estamos aquí por convicción, por trabajo y por resultados”, puntualizó. Asimismo, hizo un llamado a cerrar filas, fortalecer la unidad y continuar apostando por la formación política, al considerar que los retos venideros requieren mujeres preparadas, firmes y con visión.

Señaló que la consolidación del liderazgo de las mujeres será clave para enfrentar los desafíos políticos y sociales del entorno actual. En el evento fueron reconocidas Milagros Hernández, Perla Martínez, Yazmín Barrón, Judit Guerrero, Celia Montes y Araceli Guerrero, así como otras mujeres que han sido referentes del priísmo zacatecano, señalando el ONMPRI que sus trayectorias han contribuido al fortalecimiento de la vida democrática en la entidad.

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Zacatecas, Carlos Peña, reconoció que el partido no se entiende sin la participación de las mujeres, al ser una pieza fundamental en su estructura y en la vida democrática. Indicó que con este encuentro, el ONMPRI Zacatecas no sólo reconoció trayectorias, sino que dejó un mensaje claro: el presente y el futuro del PRI se construyen con las mujeres.