Reciben Equinoccio de Primavera Integrantes de las Casas de día en DIF Capital

Las integrantes de las Casas de Día de DIF Municipal Zacatecas se reunieron esta mañana para recibir el equinoccio de primavera 2026, con un ritual para captar la energía y obtener los beneficios del sol.

La Presidenta Honorífica de DIF capital, Karla Estrada, expresó que esta práctica ya es una tradición con las integrantes de los grupos de adultos mayores, “a todos nos sirve este momento para recibir la primavera con buenas vibras, en armonía y con toda la actitud para disfrutar de esta agradable época del año”.

Esta actividad estuvo a cargo del nutriólogo Elio Antonio Valdivia Villa, quien realizó ejercicios de Tai Chi con las integrantes de las casas día, Tres Cruces, La Pinta y 5 Señores quienes vestidas de blanco recibieron la energía del sol de esta temporada del año.

“Para recibir el equinoccio de primavera decidimos realizar ejercicios de Tai Chi para promover la salud, el equilibrio, la renovación; esta activación física con nuestros grupos de casas de día, es un momento para disfrutar, relajarse y recibir esta nueva temporada con buena energía”, dijo.

Finalmente, la directora Mitzia Peláez, destacó la atención integral que se brinda a los grupos de adultos mayores con la finalidad de mantenerlos activos en cuerpo y mente, tales como actividad física, pláticas, recorridos, cursos y talleres, entre otras.