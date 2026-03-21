Tere Jiménez Impulsa Alianza Para Fortalecer la Eficiencia Energética en Aguascalientes

Entre la Ageea y la Conuee

La gobernadora Tere Jiménez firmó un convenio para fortalecer la energía y el desarrollo de Aguascalientes.

También tomó protesta a la nueva Mesa Directiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) del Estado de Aguascalientes.

Reconoce la Federación la labor de la gobernadora Tere Jiménez a favor de la transición energética.

Con el fin de hacer una alianza para fortalecer la eficiencia energética y el desarrollo de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez firmó como testigo de honor un convenio de colaboración entre la Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes (Ageea) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

“La energía y el agua son el motor del desarrollo y, por eso, trabajamos todos los días para abrir más los canales a las energías limpias, para que Aguascalientes siga compitiendo con el mundo con innovación y tecnología”, destacó la gobernadora.

Asimismo, Tere Jiménez dijo que, como parte de las acciones que se impulsan en Aguascalientes para lograr una mayor eficiencia en el uso de energía, se promueve y apoya la instalación de paneles solares en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como calentadores solares en los hogares.

En el marco del evento que se realizó en las instalaciones del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, la gobernadora tomó protesta a los integrantes del XVIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) del estado de Aguascalientes, cuyo presidente es Michael Rodríguez Alonso, e hizo un reconocimiento a la labor de esta asociación, en el 40 aniversario de su fundación.

José Alberto Valdés Palacios, director general de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía del Gobierno federal (Sener), reconoció la labor de la gobernadora Tere Jiménez a favor de la transición energética; dijo que Aguascalientes se ubica entre los tres primeros lugares con mejor índice de intensidad energética, primer lugar de generación distribuida per cápita y primer lugar en la instalación de calentadores solares.

“No es nada más un dicho, Aguascalientes es un gigante de nuestro país por la forma en la que se está desarrollando, la forma en la que está atrayendo inversiones y la forma tan ejemplar en la que se ha colocado en el tablero de los indicadores energéticos del país. Realmente es un ejemplo a nivel nacional”, destacó el funcionario federal.

Israel Jáuregui Nares, director de la Conuee, sostuvo que el convenio que hoy se firmó permitirá que el consumo de energía en el estado sea más eficiente e inteligente, de tal manera que se genere un importante ahorro para las futuras generaciones.

“Tenemos que entender el ahorro como un uso inteligente de la energía, es decir, tener los mismos servicios con menor costo; ahorrar energía no es apagar el aire acondicionado ni apagar las luces de las escaleras de emergencia, eso no es ahorro de energía; el ahorro de energía es tener el mismo bien con menos consumo. Recuerden que la energía más cara es la que no tenemos; la energía más barata es la que no necesitamos”, subrayó.

Rodolfo Castillo López, presidente de la Federación de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines de la República Mexicana, A. C. presentó en esa entidad el Mecanismo de Implementación Territorial de Políticas de Eficiencia Energética, cuyo objetivo es diseñar e implementar soluciones para el ahorro de energía, de tal manera que ello se traduzca en un menor consumo, reducción de costos, disminución de gases de efecto invernadero y el fortalecimiento de la soberanía energética en México.

“Decidimos presentar este programa en Aguascalientes, porque es un estado que lo tiene todo para convertirse en referente en materia energética”, destacó.

Por último, Jorge Armando Llamas Esparza, director general de la Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes, destacó que Aguascalientes ocupa el segundo lugar en la generación de energías limpias a nivel nacional, además de que genera más de 1,200 megawatts que se inyectan a la red nacional de transmisión.

“Todo es gracias a la visión, al compromiso y al entendimiento de la necesidad de impulsar al sector energético, de nuestra gobernadora Tere Jiménez; gracias por impulsar este tema tan importante para el crecimiento y la competitividad del estado”, comentó.

En el evento, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; el diputado Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes, y Armando Ávila Moreno, presidente del Clúster de Industriales de Aguascalientes.