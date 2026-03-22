Reafirma DIF Capital Compromiso con la Inclusión a Través de Nuevos Talleres Para la Sala Down

Hay nuevos talleres diseñados para fomentar la autonomía y habilidades para la vida diaria con espacios de socialización y recreación segura.⁠

⁠El objetivo es integrar de manera activa a los jóvenes y adultos con síndrome de Down, un sector que hoy demanda más espacios.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, el DIF Municipal de Zacatecas, institución que encabeza la Presidenta Honorífica, Karla Estrada, reafirma el compromiso que tiene con la inclusión, implementando acciones que fortalecen estrategias de inclusión educativa y social para personas con Síndrome de Down.

⁠El objetivo es integrar de manera activa a los jóvenes y adultos con síndrome de Down, un sector que hoy demanda más espacios de participación, por lo que el DIF Municipal hace un llamado a todos los jóvenes con esta condición para que se sumen a las actividades gratuitas de la sala Down.

Los servicios incluyen atención especializada, terapias de desarrollo, talleres recreativos, jornadas de activación física y seguimiento personalizado con familias para fortalecer su autonomía y bienestar.

En este sentido, la directora Mitzia Peláez resaltó que una de las prioridades de este proyecto es que coadyuve en la integración social de las y los niños con síndrome de Down, brindándoles más oportunidades a cada uno de ellos para lograr su óptimo desarrollo.

“Seguiremos trabajando en crear conciencia en la sociedad sobre este sector de la población, en promover y lograr la inclusión y destacar todas las capacidades que tienen las personas con este síndrome, porque el compromiso del DIF capital es garantizar una atención cercana, enfocada en el bienestar y el respeto a la dignidad de todas y todos”, enfatizó.

Por su parte, la maestra Gabriela Margarita Bermeo Carrillo, encargada de la sala Down, explicó que la gran novedad en esta nueva etapa de sala Down es la apertura de un nuevo ciclo de talleres especializados para jóvenes y adultos, diseñados específicamente para: fomentar la autonomía y habilidades para la vida diaria, así como brindar espacios de socialización y recreación segura.

“Queremos lograr integrar de manera activa a los jóvenes y adultos con síndrome de Down, un sector que hoy demanda más espacios de participación”.

Además destacó la importancia de trabajar coordinadamente con los padres de familia de las y los beneficiarios para orientarlos y que refuercen las actividades en casa, “ellos tienen la capacidad de ser partícipes de la sociedad, en eventos deportivos, culturales, en actividades de la vida diaria, la evolución de la Sala Down, es un espacio que se transforma para ofrecer herramientas de vida a quienes más lo necesitan”, concluyó.

En DIF Municipal las puertas están abiertas para brindarles una atención de calidad y calidez, y continuar trabajando juntos por la inclusión, porque juntos podemos lograr que este 21 de marzo no solo sea un día para conmemorar, sino para lograr la inclusión y transformar la vida de quienes más lo necesitan.