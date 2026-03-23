PAN le Dará “una Gran Sorpresa” a Morena, Asegura Aldo Peláez

El Partido sí Trabaja a Pie-Tierra, Afirma

Por Gabriel Rodríguez

Aldo Peláez Mejía, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), aseguro que ya tienen lista la aplicación para afiliar a nuevos ciudadanos a nivel estado y afirmó que su partido ganara las elecciones de 2027 a Morena. El presidente del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, refirió que la aplicación para afiliarse puede bajarse de manera directa de la página oficial del partido y que de manera simultánea se trabaja en varias jornadas a desarrollarse en diversas localidades de Zacatecas, con el fin de sumar adeptos y definir a las candidaturas ciudadanas que saldrán de ellos.

“Ese hecho nos permitirá realizar una campaña de afiliación masiva de cara a 2027”, afirmó.

Sin asegurar cifras al momento, refirió que se tendrán a los militantes necesarios para “acabar con Morena pues nuestro proyecto va más allá de los partidos y requiere la participación de nuevos militantes”.

El coordinador estatal panista subrayó el hecho asumido por la presidencia nacional del blanquiazul, en el sentido de abrir las candidaturas panistas a amplios sectores de ciudadanos en todo el país y reitero que será a partir de ese hecho como “podremos vencer a Morena”.

Luego de indicarle que los opositores señalan al PAN de no recorrer pie-tierra colonias, barrios y comunidades, expreso que sus enemigos les quieren dar por muertos, que sí van de la mano de los ciudadanos y que, además, “traemos un proyecto general para el país hacia las elecciones intermedias del año venidero”.

“Es falso lo que dicen de nosotros pues todos los días salimos a recorrer Zacatecas y pronto daremos la sorpresa en ese sentido”.

Por el momento, dijo, se tienen contemplados los liderazgos para dar cauce a sus candidatos. “Es un hecho que en el 2027 contaremos con liderazgos muy importantes por lo que le vamos a dar una gran sorpresa a Morena”.