Revocación de Mandato Presidencial Beneficia a los Ciudadanos: Puente

Sin Apoyo del PT, no Podrá Aprobarse la Reforma, Admite

Por Gabriel Rodríguez

El legislador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, confirmó que “no se ha podido acordar con el PT el hecho de sacar adelante la revocación de mandato en julio de 2027, a la par de todo el resto del proceso electoral federal. Ante esto, refrendó que para su partido la revocación de mandato “beneficia en todo caso a los ciudadanos”.

El diputado Puente añadió que, en efecto, es el PT quien mantiene atorado ese procedimiento revocatorio y que, según lo han manifestado por los petistas, lo idóneo sería posponerlo a agosto de 2027 cuando no hasta 2028.

“Lo que en el PT opinan es muy respetable”, dijo; en tanto, aseguró que entre ambos partidos habría diferencias por el tema. Ante los hechos, dijo que “no se debe ver a la presidenta como parte de otra fuerza política, sino que tal procedimiento servirá para fortalecer a los ciudadanos”.

Asimismo, expuso que dentro de su partido “no le tememos a dicho proceso porque el Verde es un partido que tiene vida propia”.

Dijo que, por tal motivo, “nosotros vamos a salir a confrontar nuestro proceso electoral” pero en lo que se refiere a la revocación, tal hecho “aún depende del número de firmas para su solicitud”.

“Pero si como dice la oposición, las preferencias hacia su persona habrían caído cuando menos 15 puntos, entonces nadie pensaría en llevarla a tal procedimiento”.

Sin embargo, dijo que esperarían a lo que decidan o no en el PT esta próxima semana para ver si logran acordarlo.

“Pero en caso de que no haya acuerdo, no se alcanzaría la mayoría calificada en el Senado de la República y ya no alcanzaría a la Cámara de Diputados”.