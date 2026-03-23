Se Están Gastando Recursos en Campañas Adelantadas; INE Debe Auditar: Saúl Monreal

“Ciudadanos Terminarán Hartándose de la Política”, Vaticina

Por Gabriel Rodríguez

El senador morenista Saúl Monreal Ávila, subrayó que las campañas adelantadas de todos los partidos políticos en Zacatecas están fuera de ley, pero además se gastan en ellas múltiples recursos que el INE debería auditar. Asimismo, expresó que todas se manejan disfrazadas de legalidad y que “vistas así las cosas, terminarán por hartar a todos los ciudadanos”.

Monreal Ávila refirió que, por su parte, seguirá en espera de los tiempos para luchar por su candidatura, “una vez agotados todos los procedimientos legales y estatutarios al respecto”.

Asimismo, pidió al INE que vigile todos los actos anticipados de campaña de todos los demás partidos políticos que operan en Zacatecas. Dijo que, en medio de ello, el principal perjudicado es el gobernador David Monreal al permitir todos esos desastres y que él ha respetado todos los márgenes convenidos por su parte, por lo que “me parece muy triste sean otros actores quienes anden ya tan adelantados”.

Lamento que otros de los afectados sean los propios ciudadanos, quienes “padecen los efectos de esos hechos, cuando menos dos años antes”.

Al respecto, detalló que uno de los factores esenciales de esos adelantos es que los “ciudadanos terminarán hartándose de la política cuando ese proceso estaría por comenzar apenas en septiembre u octubre”.

Deploró que no se sepa de dónde estarían saliendo los recursos financieros para sustentar tales adelantos, “que no son sino campañas disfrazadas con encuestas a medida y espectaculares que terminarán por descomponer el proceso en el estado”.

Ejemplificó que por ello el PRI ya impulsó a sus llamados Defensores por México con Rosario Robles a la cabeza, mientras que hace poco vino a Zacatecas Jorge Romero, líder nacional panista a encrespar a su gallo Varela de camino al gobierno estatal.

“Todos andan en campañitas disfrazadas pero el problema es que no sabemos de dónde están saliendo los fondos para ellas”. Creo, dijo, que ante los ojos de todos “son actos clarísimos de campaña” que se deben sancionar. Finalmente, dijo estar tranquilo y que aceptará cualquier veredicto social y envió un mensaje a los adelantados, “porque terminarán hartando a todos”.