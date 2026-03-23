Aumenta 300 por Ciento Participación Estatal en Olimpiada de Matemáticas

Estudiantes Buscan su Pase a Competencia Internacional

Participaron alumnas y alumnos, tanto del sector público como privado de Aguascalientes.

Estos resultados son reflejo del impulso que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, brinda a la educación.

Durante la evaluación, las y los participantes enfrentaron retos en álgebra, trigonometría, razonamiento matemático, entre otros.

Un total de 79 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de la entidad participaron en la Olimpiada Matemática de Escuelas de Singapur y Asia (SASMO), en busca de su pase a la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se realizará en julio en Singapur.

Este año, el certamen registró un incremento del 300 por ciento en la participación, reflejo del creciente interés de niñas, niños y jóvenes por las matemáticas y del impulso que ha tomado esta disciplina en Aguascalientes, posicionando al estado como una potencia en el desarrollo del talento matemático.

Este avance ha sido respaldado por el impulso de la gobernadora Tere Jiménez, quien ha sido una promotora destacada de la formación del talento matemático en las y los jóvenes, fortaleciendo espacios y oportunidades para su desarrollo académico.

Durante la evaluación, las y los participantes enfrentaron retos que pusieron a prueba sus conocimientos en álgebra, trigonometría y razonamiento matemático, fortaleciendo habilidades como el análisis, la lógica y la resolución de problemas.

Quienes obtengan medallas de oro, plata y bronce podrán avanzar a la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Singapur.

Cabe destacar que, en los últimos tres años, Aguascalientes ha consolidado su presencia en este certamen internacional, al obtener medallas en distintas categorías, lo que confirma el alto nivel académico de sus estudiantes.

La Olimpiada Matemática de Escuelas de Singapur y Asia (SASMO) es una de las competencias académicas más importantes del continente asiático, con la participación de más de 50 mil estudiantes de 47 países, consolidándose como una plataforma de alto nivel para el desarrollo del talento matemático.