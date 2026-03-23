Policía Rosa se Capacita en Lenguaje de Señas Para Mejorar la Atención a Personas con Discapacidad Auditiva

Policía Rosa se Capacita en Lenguaje de Señas Para Mejorar la Atención a Personas con Discapacidad Auditiva

Integrantes de la Policía Rosa recibieron capacitación en lengua de señas mexicana (LSM) y en protocolos de inclusión para la atención de personas con discapacidad auditiva, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y brindar un servicio más accesible y cercano.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que el curso fue impartido a 35 uniformados, como parte de las acciones para ofrecer una atención más incluyente a este sector de la población.

“La comunicación mediante la lengua de señas permite eliminar barreras y facilita la atención, garantizando un trato digno para las personas con discapacidad auditiva”, destacó.

Señaló que la Policía Rosa está conformada por personal capacitado en perspectiva de género y derechos humanos, lo que permite brindar atención especializada; ahora, con el aprendizaje de LSM, se refuerza su capacidad de respuesta en situaciones de emergencia y en la atención cotidiana.

Finalmente, Martínez Romo subrayó que tanto la Policía Rosa como la Policía Turística reciben capacitación constante, en coordinación con el DIF Estatal y Municipal, para mejorar la comunicación, la accesibilidad y la seguridad.

El curso duró 20 horas y fue impartido por la maestra Cristina Rodríguez Gaytán, en el Aula Incluyente del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Municipal de Aguascalientes.