Cortometraje del Taller del Chucho es Seleccionado en Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026

“Little Nightmares – Broken Promises”

La Película se Presentará en Francia, Durante el Encuentro Fílmico que Será del 21 al 27 de Junio

El cortometraje Little Nightmares – Broken Promises fue seleccionado en la categoría de producciones por encargo, destacando por su calidad narrativa, dentro de la competencia del Festival Internacional de Animación de Annecy 2026, que se llevará a cabo del 21 al 27 de junio en Annecy, Francia.

Esta selección posiciona al cortometraje dentro de uno de los festivales más importantes a nivel internacional en el ámbito de la animación.

El proyecto forma parte del universo de la compañía de videojuegos Bandam Nanco Little Nightmares, reconocido por su atmósfera oscura y de suspenso, y fue creado en colaboración con el Centro Internacional de Animación Taller del Chucho de la Universidad de Guadalajara.

Este proyecto cuenta con la dirección de Sofía Carrillo y Juan Medina, directores de animación en stop motion reconocidos internacionalmente. Mientras que la producción corre a cargo de Angélica Lares, directora del Taller del Chucho, en conjunto con artistas de renombre como Rita Basulto, Cecilia Andalón, León Fernández, Michel Amado y Tobias Lilja, y con la colaboración de los estudios Mighty y Polar Studio.

Broken Promises sigue a una niña ignorada, encerrada en un ático, que escapa hacia un mundo de casa de muñecas lleno de promesas. A medida que se adentra más, comienza a descubrir la verdad siniestra que se oculta bajo su encantadora fachada: un mundo donde cada sombra puede esconder un monstruo.

El cortometraje se presentará en el festival y se anunciarán más detalles sobre su futuro próximamente.

Para más información sobre Little Nightmares, otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe y proyectos del Taller del Chucho, visita: https://www.bandainamcoent.eu y https://tallerdelchucho.com/. Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=Y4CM3i39Z08.