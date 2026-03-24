Frijoleros Reducen su Exigencia: Piden les Reciban al Menos 5 Toneladas por Productor

Nulo Diálogo con el Gobierno de Monreal: Sólo hay Declaraciones, Dicen

* En el Quinto día de Movilizaciones, Niega Vínculos con Partidos o Intereses Externos

* Los Bloqueos Podrían ser Permanentes

Por Nallely de León Montellano

Por quinto día de movilizaciones –no consecutivas, tras la pausa del fin de semana–, productores de frijol volvieron a tomar este lunes vialidades clave de la capital zacatecana, como parte de una jornada de protesta que también se replicó a nivel nacional.

Desde temprana hora, los manifestantes se concentraron inicialmente en las inmediaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde mantenían presencia desde días anteriores; sin embargo, conforme avanzó la mañana, decidieron ampliar el bloqueo.

Con tractores, camionetas y maquinaria pesada, los productores se desplazaron sobre el bulevar Metropolitano hasta alcanzar la zona del puente del hospital del ISSSTE, extendiendo así el cierre en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

De manera paralela, otros grupos se trasladaron a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde también realizaron acciones de protesta para visibilizar sus demandas.

Las movilizaciones generaron afectaciones importantes a la circulación en distintos puntos de la capital, con filas prolongadas de vehículos y rutas alternas improvisadas por automovilistas. En el lugar, los productores reiteraron que permanecerán en plantón de manera indefi- nida hasta obtener una respuesta concreta.

“Vamos a permanecer aquí día y noche, no nos vamos a mover”, advirtió Rubén Hernández, productor originario de Villa de Cos, al señalar que la principal exigencia es la entrega de costales y la apertura efectiva de los centros de acopio para poder comercializar su cosecha. Las protestas en Zacatecas se suman a un paro nacional en el que participan productores de al menos 22 estados, entre ellos Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Jalisco, quienes también realizan movilizaciones en la Ciudad de México.

En la entidad, los campesinos han insistido en que su demanda es puntual: que se garantice la recepción del frijol, particularmente para pequeños productores que –aseguran– han quedado fuera del programa de acopio. Durante la jornada, los manifestantes señalaron que no buscan apoyos asistenciales, sino condiciones para vender su producto.

“Nosotros no pedimos despensas ni ayudas, podemos trabajar. Lo único que queremos es que se nos reciba el frijol”, expusieron.

De acuerdo con lo expresado por los propios inconformes, la producción estatal oscila entre 400 mil y 500 mil toneladas, mientras que la capacidad de acopio resulta insuficiente frente a ese volumen, lo que ha dejado a una parte importante del sector sin posibilidad de colocar su cosecha.

Ante este escenario, los productores han reducido sus exigencias iniciales y plantean que, al menos, se les permita ingresar hasta cinco toneladas por productor, como una medida que les permita recuperar parte de la inversión realizada en el ciclo agrícola. Explicaron que los costos de producción –como diésel, insumos y mantenimiento– han incrementado de manera considerable, lo que ha generado endeudamiento en el campo.

“Hay mucha gente que tiene deudas y no ha podido recuperarse porque no se ha vendido el producto”, señalaron. Además, denunciaron presuntas irregularidades en los centros de acopio, donde, aseguran, se ha dado prioridad a intermediarios, conocidos como “coyotes”, en detrimento de los productores.

“Está amañado el sistema, no está entrando el productor directamente”, afirmaron. Los campesinos también manifestaron su inconformidad por la falta de diálogo directo con autoridades, tanto estatales como federales.

Indicaron que, hasta el momento, no se ha establecido una mesa formal que permita avanzar hacia acuerdos. “Más que diálogo han sido declaraciones, pero no ha habido una mesa donde realmente se resuelva el problema”, expresaron. En ese sentido, señalaron que no han tenido acercamiento con representantes federales en el estado, lo que ha incrementado la molestia entre los manifestantes.

A pesar de las afectaciones viales generadas por los bloqueos, los productores ofrecieron disculpas a la ciudadanía y pidieron comprensión ante las medidas adoptadas.

“No nacimos para estar en las calles, pero no nos dejan otra opción”, señalaron. Durante la jornada también se registraron momentos de tensión entre automovilistas y manifestantes, debido a la ampliación de los cierres; sin embargo, los productores indicaron que han buscado evitar confrontaciones mayores y mantener el control de la protesta.

Como parte de su estrategia, advirtieron que continuarán con los bloqueos y que incluso podrían mantener presencia permanente en los puntos intervenidos durante los próximos días, en pleno arranque del periodo vacacional.

Asimismo, adelantaron que en los próximos días podrían sumarse más integrantes de sus familias al plantón, con el objetivo de sostener la movilización por tiempo indefinido. Los productores insistieron en que su movimiento es independiente de cualquier partido político y rechazaron señalamientos que los vinculan con intereses externos.

“El movimiento es de los productores, no de los políticos”, puntualizaron. Mientras tanto, la capital zacatecana continúa con afectaciones en la movilidad y sin una ruta clara de solución, en un con􀃀icto que mantiene en incertidumbre a quienes dependen del campo para sostener su economía.