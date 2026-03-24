Gobierno del Estado, Incapaz de Construir Acuerdos Ante Problema del Frijol: Medina

“Sus Gestiones en la Materia son Desastrosas”, Sentencia

Por Gabriel Rodríguez

Luis Medina Lizalde “El Oso” reveló que una semana después de haber comenzado las protestas de productores de frijol en la capital, gobierno estatal debe entender que le falla desde operatividad hasta tacto político; de la misma manera, pidió a los campesinos que toman parte en esos hechos consideren las necesidades sociales de terceros, pues cada bloqueo colapsa por todos lados a la capital.

Medina Lizalde dijo que el problema es estructural, no partidista, al ser estado y Federación gobernados por Morena, de modo que de cara a las próximas negociaciones del T-MEC, “el frijol debe quedar fuera, pero me parece que gobierno estatal ha desatendido esa materia, lo cual significa que deja crecer los problemas que, al no resolver, magnifica al límite del desastre”.

Lo anterior, a causa de que este lunes de nuevo dieron inicio los bloqueos en el único bulevar con el que cuenta la ciudad, que fue cerrado a la circulación en diversos puntos de la misma, incluidos los cierres de oficinas públicas gubernamentales del estado y la Federación, para el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al no haber sido adquiridas al momento las producciones de sus campesinos y ser sometidos al coyotaje.

“Durante los últimos siete días, el gobierno ha evidenciado incapacidad de construir acuerdos cuando el problema esencial es, justamente, la sobreproducción con que cuenta Zacatecas en este momento, ya que no se agotó la del año pasado que está almacenada y a esa se sumó la de 2026, que ha generado –advirtió–, una limitada capacidad de captación en lo relativo a la adquisición del producto”.

Creo que en Zacatecas el gobierno estatal ha sido incapaz de gestionar ante las autoridades federales distintos tipos de acuerdos para resolver problemas mediante vías institucionales, porque de otra manera no se explica “por qué ese tipo de hechos no se están haciendo bien”.

No se han dado respuestas profundas, sobre todo cuando Zacatecas no se ha ocupado en pensar qué va a hacer respecto de su producción frijolera de cara al T-MEC que se discute con Canadá y Estados Unidos en cuando mucho cuatro meses más.

“El frijolero no es un problema privativo de este sexenio monrealista, pero creo que este gobierno podría y debería dar respuestas más satisfactorias al tema y dejar de andar tapando baches todo el tiempo sobre todo cuando la presidenta dijo que se adquirirían al menos 300 mil toneladas a los productores zacatecanos a 27 pesos kilo.

Asimismo, lamentó que el consumo alimentario en el estado esté basado en la producción foránea, pues buena parte de los alimentos que se adquieren aquí, para el caso de la carne, pollo, pescados y otros, proceden del exterior.

“Eso habla de que la economía funciona como una suerte de colonia interna, una economía subordinada a otras fuerzas comerciales mediante un problema que, aunque no creó el sexenio monrealista, no deja de ser grave porque sus gestiones en la materia son desastrosas”.