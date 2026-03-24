IMJUVE Convoca a la Jornada Nacional de Futbol Para las y los Jóvenes

Torneo de Cascaritas y Dominadas

Más de 350,000 participantes ya se han registrado en 5,800 puntos; el registro sigue abierto y se espera que el número continúe creciendo en los próximos días.

Ciudad de México.- Este 26 de marzo, México va a jugar en equipo. Canchas, parques y espacios deportivos de todo el país se llenarán de vida con la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes: Torneo de Cascaritas y Dominadas, una convocatoria del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, para hacer del futbol un punto de encuentro, comunidad y transformación.

La invitación es clara: salir, organizarse, armar el equipo, tomar la cancha y hacerla suya. A través de cascaritas y retos de dominadas, miles de jóvenes se reunirán de manera simultánea para convivir, activarse y demostrar que el deporte también construye comunidad.

Desde que abrió el registro el pasado 23 de febrero, la respuesta ha sido imparable. Hoy ya se cuentan 5,800 puntos registrados en todo el país, de los cuales 1,245 están en territorios de paz. Además, se han inscrito 43,368 equipos, incluyendo 8,793 provenientes de municipios de paz.

En total, más de 350,000 jóvenes ya están listos para salir a la cancha, de los cuales 68,900 participan desde territorios de paz, consolidando una presencia fuerte en todo el territorio nacional.

Y esto sigue creciendo. La invitación permanece abierta para que más jóvenes se sumen, registren su sede, inviten a su banda y sean parte de esta gran jornada. La meta es que el balón no deje de rodar y que cada cancha del país tenga vida.

Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México en donde las y los jóvenes hacen historia, impulsada por el Gobierno de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública –a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior–, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar, el Tecnológico Nacional de México, las escuelas normales del país, así como con institutos de juventud estatales y municipales.

Además, esta jornada también se vivirá en redes. Se invita a las y los jóvenes a compartir sus mejores jugadas, sus dominadas y el ambiente en sus canchas a través de TikTok, usando los hashtags #JóvenesTransformandoMéxico y #MundialSocial, para que todo México vea cómo se vive el futbol en comunidad.

De norte a sur, esta jornada será una muestra de lo que pasa cuando las y los jóvenes se organizan: los espacios se llenan, las comunidades se fortalecen y el país se mueve.

Rumbo al Mundial 2026, el mensaje es contundente: el futbol es de todas y todos, y en México se juega en equipo.

Quienes deseen sumarse aún pueden hacerlo registrando su equipo o sede en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMe_m1IFS1wpwHgkV_8W-VrMz_fxEckNX75oXJmHR7kUVW5A/viewform

Asimismo, el día de la jornada se estarán concentrando las fotografías por estado en la siguiente carpeta digital para su consulta y difusión:

https://drive.google.com/drive/folders/1z35uxGTICrbUuYL3O3eLvJfvUmqUwTTl