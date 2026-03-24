Para Labores Personal de Cendis: no Reciben Salarios Desde Enero

“Nos Mandan a Funcionarios que no Resuelven”, Reprochan

Por Nallely de León Montellano

Trabajadoras y trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) vinculados al Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) tomaron la mañana de este lunes las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y de Ciudad Administrativa, en protesta por la falta de pago de salarios que arrastran desde el mes de enero.

De acuerdo con los propios manifestantes, el adeudo afecta a alrededor de 600 trabajadores que laboran en los 13 centros distribuidos en la entidad, quienes señalaron que la situación se ha vuelto insostenible al acumular ya varios meses sin recibir su salario.

Adán González Acosta, dirigente estatal del FPLZ, denunció que tanto la Secretaría de Finanzas como la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) han sido omisas ante la problemática, pese a que, aseguró, se trata de un recurso de origen federal.

Explicó que, en otros momentos en los que se han presentado retrasos similares, las autoridades habían planteado alternativas para destrabar los pagos; sin embargo, en esta ocasión no se ha presentado ninguna propuesta concreta ni una ruta clara de solución.

“Nos preocupa que ya vamos a entrar a abril y no se ha pagado”, señaló. Ante la falta de respuesta, los trabajadores determinaron iniciar un paro de carácter inde finido, el cual podría extenderse hasta que exista una solución real al adeudo salarial.

Como parte de las acciones de presión, se informó que una comitiva de aproximadamente 100 personas se trasladará a la Ciudad de México para buscar atención directa por parte de la Secretaría de Educación federal. La intención, indicaron, es visibilizar el con- 􀃀icto a nivel nacional e incluso intentar que la situación sea expuesta durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los manifestantes también exigieron la intervención directa del gobernador David Monreal Ávila, al considerar que los canales institucionales no han dado resultados.

“Nos mandan a funcionarios que no resuelven”, reprocharon.

Durante la jornada, el acceso a las dependencias fue restringido como parte de la protesta, sin que hasta el momento se reportara algún acercamiento formal por parte de las autoridades para atender las demandas.