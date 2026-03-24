Presentan “Exploremos al Estilo Jalisco” y Anuncia Downhill Puerto Vallarta 2026

Apuesta por el Turismo Social y Deportivo

En el Palacio de Gobierno de Jalisco, se llevó a cabo la conferencia de prensa “Exploremos al estilo Jalisco | Downhill Puerto Vallarta”, donde autoridades estatales y representantes del sector turístico y deportivo presentaron una “estrategia para fortalecer el turismo como motor de bienestar social y posicionamiento internacional”.

El encuentro, encabezado por Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco; Ernesto Rivas Butcher, Presidente de Sabino Producciones; y Rocío Lancaster Jones Granada, Directora de Comercialización Turística, reunió a medios de comunicación y atletas para dar a conocer dos ejes clave: El lanzamiento del programa social “Exploremos al estilo Jalisco” y los detalles de uno de los eventos deportivos más espectaculares del año, Down Puerto Vallarta 2026.

Durante su intervención, Rocío Lancaster presentó “Exploremos al estilo Jalisco”, una iniciativa que busca democratizar el turismo en el estado, acercando experiencias culturales, naturales y recreativas a más familias, fomentando la inclusión, la convivencia y el reconocimiento del patrimonio jalisciense. El programa contempla rutas por Pueblos Mágicos, playas y destinos emblemáticos, consolidando al turismo como una herramienta de desarrollo comunitario.

Por su parte, la Secretaria de Turismo destacó que Jalisco vive un momento clave en su proyección global, impulsado por una agenda robusta de eventos de talla internacional que incluyen encuentros gastronómicos, culturales, deportivos y de entretenimiento, fortaleciendo la identidad del estado como uno de los destinos más dinámicos del país.

En este contexto, Ernesto Rivas anunció oficialmente Down Puerto Vallarta 2026, que se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo en el Centro Histórico y Malecón de Puerto Vallarta. Este evento reunirá a 40 de los mejores riders del mundo provenientes de al menos 12 países, quienes descenderán a toda velocidad por un circuito urbano de 900 metros que combina escalinatas, callejones y estructuras naturales frente a la Bahía de Banderas.

Considerado uno de los espectáculos más impactantes del ciclismo extremo a nivel internacional, Down Puerto Vallarta espera congregar a más de 30 mil asistentes, ofreciendo una experiencia gratuita, familiar y de alto impacto visual que posiciona al destino como referente global del turismo deportivo.

El evento contará con la participación de destacados atletas como Peter Salido y Ray Fournier, exponentes del talento jalisciense con trayectoria internacional, quienes representan el crecimiento del ciclismo extremo en México y el potencial del estado como semillero de atletas de alto rendimiento.

Jalisco se consolida como uno de los epicentros culturales, turísticos y deportivos más vibrantes del país con una agenda de eventos de talla internacional en los próximos meses, entre los que destacan los Premios Food & Travel el 26 de marzo; Volvo Fashion Week México Guadalajara del 14 al 17 de abril; el Festival Internacional de Cine de Guadalajara del 17 al 25 de abril; Puerto Vallarta by Ultra Trail Mont-Blanc 2026 del 16 al 18 de abril; Downhill Puerto Vallarta del 1 al 3 de mayo; PRIDE Puerto Vallarta del 17 al 25 de mayo; y PRIDE Guadalajara el 13 de junio, además de más de 100 eventos nacionales e internacionales que posicionan al estado como un destino líder en experiencias de alto nivel durante todo el año.

La conferencia concluyó con un llamado a medios, visitantes y comunidad a sumarse a esta nueva etapa del turismo en Jalisco, donde la inclusión, el deporte, la cultura y la innovación convergen para generar experiencias transformadoras.

Con iniciativas como “Exploremos al estilo Jalisco” y eventos de clase mundial como Down Puerto Vallarta, el estado reafirma su liderazgo como destino integral, capaz de conectar con audiencias globales mientras impacta positivamente en la vida de sus comunidades.

Jalisco está listo para mostrarse al mundo. Y la experiencia apenas comienza.