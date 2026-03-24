Se Disparan 146% los Incendios Forestales

Afectadas o Devastadas, Cinco mil Hectáreas: Gallardo

Por Miguel Alvarado Valle

El coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo Álvarez, informó que en Zacatecas se ha registrado un incremento signi􀂿cativo en los incendios forestales durante el presente año, con un aumento del 146 por ciento en comparación con el periodo anterior. De acuerdo con el coordinador, este repunte ha sido documentado en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), contabilizando únicamente siniestros en zonas forestales, sin incluir quemas de lotes baldíos o acciones controladas.

Detalló que, de enero a la fecha, se han atendido más de 40 incendios forestales considerados de gran magnitud, los cuales han dejado un saldo superior a las cinco mil hectáreas afectadas o devastadas.

Gallardo Álvarez subrayó que estos eventos han requerido una constante movilización de brigadas, además de reforzar las acciones preventivas, que representan el 60 por ciento de las actividades de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mientras que el 40 por ciento restante corresponde a la atención directa de emergencias.

Como ejemplo reciente, señaló que un incendio registrado en Villa de Cos consumió más de 100 hectáreas en apenas dos o tres horas, mientras que otro siniestro en Ojocaliente también fue controlado en su totalidad durante la misma jornada.

Gallardo Álvarez reiteró que, pese a la magnitud de estos eventos, actualmente no se reportan incendios activos, ya que los más recientes fueron liquidados al 100 por ciento. El coordinador destacó que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano, ya que el 95 por ciento son provocados de manera directa o indirecta por actividades antropogénicas.

Explicó que un porcentaje menor corresponde a incendios accidentales, principalmente cuando personas realizan quemas agrícolas sin seguir las recomendaciones técnicas necesarias, lo que ocasiona que el fuego se salga de control y derive en un siniestro de mayores dimensiones.

Asimismo, mencionó que las quemas agrícolas deben realizarse con acompañamiento técnico, ya que aunque no existe un permiso formal, la Comisión Nacional Forestal puede brindar asesoría y apoyo para que se lleven a cabo de manera segura, incluyendo la limpieza perimetral del terreno y otras medidas preventivas.

Finalmente, Gallardo Álvarez indicó que ya se trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para enfrentar la temporada de incendios. Señaló que recientemente se sostuvo una reunión en la 11ª Zona Militar con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y 48 municipios, con el 􀂿n de fortalecer la preparación y regionalizar la respuesta.