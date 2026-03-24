Zacatecas Capital Inicia Campaña de Vacunación Antirrábica 2026

El Ayuntamiento de Zacatecas inició la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026, que se llevará a cabo del 22 al 28 de marzo en distintos puntos del municipio, con el objetivo de prevenir enfermedades y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

El arranque oficial tuvo lugar en la Presidencia Municipal, donde autoridades locales, personal de salud y especialistas destacaron la importancia de esta estrategia para evitar la propagación de la rabia, enfermedad que representa un riesgo tanto para animales como para humanos.

Al evento asistió la síndica municipal, Wendy Valdez Organista, así como autoridades del sector salud y académico, entre ellas la Dra. Laura Denise Ramírez Sandoval, directora del Centro de Salud Zacatecas “José Castro Villagrana”; la representación de la Dra. María del Carmen Rojas Flores, jefa del Área de Epidemiología; el D.Ph. Juan José de Jesús Chávez, docente investigador de la UAMVZ de la UAZ y coordinador de estudiantes participantes; y el M.V.Z. Luis Aurelio Manzanares Cervantes, jefe de la Unidad de Control Canino y Felino.

El director general de Medio Ambiente, Isaac Rivera Ruvalcaba, informó que Zacatecas es el único municipio que brinda apoyo logístico directo a esta campaña, con la entrega diaria de insumos como hielo para la conservación de vacunas, así como alimentos y materiales de trabajo para el personal en campo.

Detalló que se distribuirán entre 70 y 100 raciones diarias, además de insumos básicos para las brigadas que recorrerán colonias y puntos estratégicos del municipio.

La campaña contempla módulos fijos, como el Centro de Atención Canina y Felina, así como brigadas móviles. El calendario completo será difundido a través de redes sociales oficiales para facilitar el acceso de la población a este servicio gratuito.

De manera paralela, el municipio impulsa jornadas de registro y esterilización de mascotas, con el fin de contribuir al control de la población animal.

El alcalde Miguel Varela hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente, mantener al día la vacunación de sus mascotas y reforzar prácticas responsables, a fin de garantizar entornos más seguros y saludables.