Estudiantes de Aguascalientes Desarrollan Casa Inteligente Para el Cuidado de Personas de la Tercera Edad en España

En la Universidad de Alcalá

Jóvenes universitarios desarrollan un sistema que envía alertas y recordatorios dentro del hogar.

El proyecto combina sensores, comunicación inalámbrica y una aplicación digital de monitoreo.

La investigación se realiza durante una estancia académica en la Universidad de Alcalá.

Desde Aguascalientes hasta España, el talento joven está cruzando fronteras para crear soluciones que mejoran vidas.

Hoy dos estudiantes aguascalentenses desarrollan en Europa tecnología que podría transformar el cuidado de personas adultas mayores: una casa inteligente capaz de detectar movimientos, prevenir riesgos y mantener unidas a las familias.

Se trata de Anahí Varela Valdivia y Ernesto González Gómez, estudiantes de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), quienes actualmente realizan una estancia académica en la Universidad de Alcalá, en España, donde participan en un proyecto de innovación tecnológica con impacto social.

Ahí, trabajan en el desarrollo de un sistema que combina sensores, comunicación inalámbrica y aplicaciones digitales para monitorear la actividad dentro del hogar, con el objetivo de acompañar la vida cotidiana de adultos mayores sin invadir su privacidad.

Mientras Ernesto desarrolla la parte electrónica que permite captar la información dentro de la vivienda, Anahí diseña la aplicación que la interpreta, permitiendo a familiares y cuidadores recibir alertas, consultar datos y dar seguimiento en tiempo real.

Más allá de un proyecto académico, esta experiencia representa una oportunidad para que estudiantes de Aguascalientes se formen en entornos internacionales, apliquen sus conocimientos en soluciones reales y demuestren que el talento local tiene alcance global.