Estudiantes de Filosofía Presentan Nueva Edición de El Pozo de Tales

Con el Tema “El Arte Frente al Vacío”

Por Nallely de León Montellano

Estudiantes de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas presentaron en el Congreso del Estado una nueva edición de la revista El Pozo de Tales, publicación que en esta ocasión gira en torno al tema El arte frente al vacío.

La presentación se realizó en el vestíbulo del Poder Legislativo, donde integrantes del proyecto editorial explicaron que esta entrega reúne textos y colaboraciones que re􀃀exionan sobre el arte, la existencia y los vacíos simbólicos de la época actual.

Durante el encuentro, los estudiantes Denis Alberto Villarreal Álamo y Eréndira Anaid Ávila señalaron que la revista busca abrir espacios para el pensamiento joven y para el diálogo entre la filosofía, la creación artística y la realidad social.

El nombre de la publicación, explicaron, retoma la anécdota de Tales de Mileto, utilizada como una metáfora del pensamiento que observa las grandes ideas sin desligarse de la realidad concreta.

En esta edición aparecen textos ligados al existencialismo y a autores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Arthur Schopenhauer, además de colaboraciones que abordan temas como la muerte, la subalternidad, la equidad de género y distintas expresiones artísticas.

La revista también incluye análisis sobre arte local, entre ellos una lectura del Museo Manuel Felguérez, así como entrevistas relacionadas con procesos comunitarios y manifestaciones culturales contemporáneas en Zacatecas.

Más allá del contenido, el proyecto funciona como un espacio de formación para estudiantes de Filosofía, ya que les permite participar en procesos de escritura, revisión y publicación, además de vincular su trabajo académico con la producción cultural.

En la presentación estuvieron presentes las diputadas Renata Ávila Valadez y Dolores Trejo Calzada, quienes reconocieron el esfuerzo de las y los estudiantes por sostener una plataforma de re􀃀exión crítica desde el ámbito universitario.