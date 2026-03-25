Fortalece Ayuntamiento Cultura Ambiental en Escuelas de la Capital

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, lleva a cabo jornadas permanentes de educación ambiental en escuelas primarias y secundarias del municipio, con el objetivo de fomentar la conciencia ecológica y el cuidado del entorno desde edades tempranas.

Isaac Rivera Ruvalcaba, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zacatecas, destacó que estas acciones se desarrollan mediante el Departamento de Gestión Ambiental y forman parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la responsabilidad social en materia ambiental.

Detalló que cada semana se agenda la visita a una o dos instituciones educativas, dependiendo de la disponibilidad de los planteles, donde se imparten charlas y actividades prácticas sobre reciclaje, separación de residuos orgánicos e inorgánicos, manejo y valorización de PET, biodiversidad, germinación, fisiología vegetal, incendios forestales y cuidado del agua.

Rivera Ruvalcaba explicó que también se abordan temas relacionados con los ecosistemas locales, como la biodiversidad presente en el Cerro de la Bufa, el Cerro del Padre y otros puntos geográficos del municipio, resaltando la importancia de especies como las cactáceas y el matorral xerófilo característico de la región semiárida del altiplano mexicano.

En cuanto a la dinámica de trabajo, señaló que la Dirección de Medio Ambiente establece contacto directo con los directores de las escuelas para coordinar los temas y reforzar contenidos que ya se encuentren dentro de los planes académicos, como ciclos biogeoquímicos o fisiología vegetal. Asimismo, indicó que también reciben solicitudes a través de la página oficial del Ayuntamiento, lo que ha permitido ampliar el alcance del programa.

Como parte de estas jornadas, se han entregado contenedores para la recolección de PET en distintos planteles, fortaleciendo la cultura de la separación de residuos.

El funcionario municipal invitó a las escuelas que aún no han participado a acercarse a la Dirección General de Medio Ambiente y agendar una visita, además de conocer el Centro de Educación Ambiental, antes Vivero Municipal, espacio en donde se realizan actividades formativas y de sensibilización ecológica.