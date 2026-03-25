Frijoleros Exigen Intervención de Diputados: “Estamos en el Hambre y Ustedes Están Llenos de Billetes”, Reclaman

Realizan Nuevos Bloqueos, Caravana, Concentración y Llegan al Congreso

Por Nallely de León Montellano

En el sexto día de movilizaciones, productores de frijol trasladaron este martes su protesta del bulevar metropolitano al Centro Histórico de Zacatecas, en una jornada que combinó bloqueos, una caravana con maquinaria agrícola y la irrupción en el Congreso del Estado para exigir atención a sus demandas. Durante la mañana, los manifestantes mantuvieron cierres en el bulevar y en oficinas federales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Horas más tarde, decidieron reorganizar la protesta y avanzar hacia el corazón de la ciudad. A bordo de tractores y vehículos, recorrieron las principales calles hasta llegar a la Plaza de Armas, donde realizaron una primera concentración. Posteriormente, continuaron hasta el Congreso del Estado, en busca de interlocución directa con las y los legisladores.

En ese momento, las y los diputados sesionaban, pero la actividad tuvo que ser suspendida ante la llegada de los productores. Inicialmente, los manifestantes permanecieron en el área de galerías; más tarde, tras un acuerdo y aprobación de diputadas y diputados, ingresaron al pleno y se les concedió el uso de la voz. Desde ahí, expusieron el desgaste acumulado tras seis días de manifestaciones sin resultados favorables, así como la situación que enfrentan en sus comunidades.

“No nos vamos a ir hasta tener una respuesta”, reiteraron. Durante su intervención, la exigencia hacia el Poder Legislativo fue clara: que respalde públicamente sus demandas y asuma una postura a favor del campo zacatecano, aun cuando el con􀃀icto esté vinculado a instancias federales.

“También comen frijoles”, expresaron, al pedir que las y los diputados no se mantengan al margen.

Los productores recordaron que su voto fue parte del proceso que llevó a los actuales legisladores a sus cargos, por lo que exigieron ser escuchados y atendidos. El intercambio subió de tono en algunos momentos. Legisladores como Alfredo Femat, David González, Carlos Peña y Fernanda Miranda fueron confrontados directamente por los manifestantes, quienes cuestionaron la falta de resultados en favor del sector rural.

En tribuna, los campesinos señalaron su desconfianza hacia los partidos políticos, al considerar que no han respondido a las necesidades del campo. Rechazaron posicionamientos que –dijeron– buscan deslindarse del problema.

“Estamos en el hambre y ustedes están llenos de billetes”, “tenemos sed”, “estamos bajo el sol y ustedes en la sombra”, fueron algunas de las expresiones que marcaron el tono del encuentro. Más allá del señalamiento, la escena evidenció la distancia entre las condiciones del campo y los espacios institucionales.

Mientras los productores hablaban de deudas, cosechas sin salida y desgaste físico, el recinto legislativo se convirtió en el espacio donde esas realidades irrumpieron de forma directa. A pesar de la confrontación, legisladores de distintos grupos parlamentarios manifestaron respaldo a las demandas y señalaron que buscarán incidir para que se atienda la problemática.

El diálogo se extendió por más de tres horas y concluyó con el acuerdo de instalar una comisión integrada por un diputado de cada fracción parlamentaria, así como una representación de los propios productores, con el objetivo de dar seguimiento al con􀃀icto.

Protestas en el Bulevar

Previo a su llegada al Congreso, durante las acciones en el bulevar, los manifestantes reiteraron que no retirarán la protesta hasta obtener una solución. Rubén Hernández, uno de los productores participantes, señaló que la exigencia central se mantiene: la entrega de costales y la posibilidad real de ingresar su producto a los centros de acopio.

Explicó que, aunque se han anunciado ampliaciones en el volumen de acopio, los pequeños productores continúan sin acceso efectivo al programa, lo que los mantiene en incertidumbre económica. De acuerdo con lo planteado, solicitan la entrega de alrededor de 150 mil costales para productores de varios municipios, así como condiciones que les permitan colocar al menos una parte de su cosecha.

“Es lo mínimo para poder recuperar algo de lo que ya se invirtió”, señalaron. También denunciaron que, hasta ahora, no ha habido un acercamiento directo por parte de autoridades federales, mientras que con instancias estatales el diálogo no ha derivado en acuerdos concretos. El movimiento, insistieron, es independiente de partidos políticos y responde únicamente a la necesidad de sostener la activ