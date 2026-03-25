Realiza DIF Municipal Zacatecas Matrimonios Colectivos en el Cereso Varonil

El Sistema Municipal DIF Zacatecas, que encabeza la presidenta honorífica, Karla Estrada realizó en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cienguillas, los Matrimonios Colectivos 2026, para unir a 14 parejas.

Este evento tiene la finalidad de dar certeza jurídica a la situación civil de las parejas que están recluidas en el Centro Regional de Reinserción Social (CE. RE. RE. SO.) varonil, mediante el vínculo matrimonial; por ello DIF capital brindó las facilidades necesarias para que las parejas contrajeran nupcias.

Con la encomienda de la directora de DIF Municipal Zacatecas, Mitzia Peláez, a través del departamento de Trabajo Social se realizaron los trámites correspondientes para la firma de este contrato civil entre los contrayentes, ya que el hecho de que sean internos de este centro de reinserción, no los excluye a que tengan oportunidad de contraer nupcias conforme a la ley.

Es importante destacar que estos matrimonios colectivos reafirman el compromiso e interés del presidente municipal, Miguel Varela, para que a pesar de estar privados de su libertad, tengan la oportunidad de dar legalidad a su unión con sus parejas, además de promover acciones que fomenten los valores y la cohesión familiar para los internos.

Las parejas fueron casadas por Arcelia Jazmín de la Torre Espinosa, Oficial del Registro Civil del Municipio de Zacatecas.

Al finalizar, las autoridades desearon a las parejas unidas en matrimonio todos los parabienes; y los nuevos esposos llevaron a cabo el tradicional corte del pastel de bodas y sellaron su unión con un beso.