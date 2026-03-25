Seguridad Pública Municipal, Lista Para Recibir a 22 mil Espectadores en el Festival: Serrano

Habrá “Rutas de Vida” y se Evitarán Estampidas, Asegura

Por Gabriel Rodríguez

Gustavo Serrano Osornio, titular de Seguridad Pública en la capital del estado, a􀂿rmó que se tiene contemplado un proyecto general para evitar cualquier tipo de siniestro entre públicos masivos, al haberse ampliado la instalación del escenario que se usará en Plaza de Armas durante la realización del XL (40) Festival Cultural Zacatecas, que dará inicio en días próximos.

Serrano Osornio indicó que, de cualquier manera, se realizará un operativo entre diversas fuerzas policiacas, de Seguridad y Protección Civil de estado y municipio, con el 􀂿n de que “los asistentes gocen de mayor seguridad durante el festival, incluida la reubicación del escenario, que abarcará hasta casi la mitad de avenida Hidalgo, con el 􀂿n de que en lugar de 12 mil espectadores pueda ser apreciado al menos por 22 mil”.

Sobre tal hecho, que ha generado preocupación entre diversos organizadores, el comandante Serrano Osornio dijo que dicha propuesta se realizó hacer un par de semanas por prestadores de servicios, restauranteros y hoteleros, “para albergar hasta el teatro Fernando Calderón a un mayor número de público visitante a los eventos del festival, acordado en las diversas mesas de trabajo”.

Por tal motivo, indicó que se dejará un carril abierto a un costado del escenario, con el 􀂿n de no impedir el paso vehicular en uno de los costados de la avenida Miguel Hidalgo, por las mañanas, el que se cerrará durante los espectáculos.

“Sí se recorrerá el escenario, es un tema muy ambicioso que surgió luego de las discusiones en varias mesas de trabajo para lo cual se ha instrumentado un dispositivo de seguridad acorde con las necesidades del proyecto”, estimó.

Advirtió que para ese montaje habrá “líneas o cruces de vida dentro de Plaza de Armas, con el 􀂿n de que todos los turistas tengan percepción de los espectáculos masivos desde el teatro Calderón, además de que el escenario ya fue montado hasta la mitad de la vialidad”.

El jefe policiaco aseguró que, de manera paralela, se montarán pantallas espectaculares en las plazuelas Miguel Auza y Francisco Goitia.

“Nosotros estamos preparados para recibir esa cifra de espectadores, quienes a 􀂿nal de cuentas, acorde con lo que se discutió en las mesas de trabajo, deberán dejar una buena derrama económica al respecto porque vienen turistas de todo el país”.

Asimismo, re􀂿rió que “se hizo el análisis respectivo, incluidas todas las áreas involucradas, además de Protección Civil, por lo que en caso de alguna contingencia se puedan abrir rutas de evacuación establecida, previa instrucción a los asistentes, además de preverse las rutas de vida para desplazamiento de equipos médicos y de seguridad con el 􀂿n de evitar estampidas humanas”.

Se veri􀂿cará por seguridad a todos los asistentes y se veri􀂿carán también horarios de ensayo con los artistas, aseguró.