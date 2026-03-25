Zacatecas Sufre la Peor Crisis de Huachicol Agavero de los Tiempos Recientes: FPLZ

Afectación de 5,300 mdp Para Productores en el Último año, Denuncian

* Coyotes y Delincuentes Revenden con Ganancia de Entre 700% y 2300%, Además de Adulterar el Producto

Por Gabriel Rodríguez

Además del conflicto de miles de produc- tores de frijol, burlados por gobierno estatal, el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) acaba de concluir un estudio porme- norizado del agave zacatecano, por medio del cual revela que al menos 90 por ciento de productores de mezcal entraron en crisis el último año, debido a los avances de la criminalidad y la competencia desleal de marcas extranjeras.

En conjunto, José Narro, Felipe Pinedo y Adán González indicaron que de modo reciente realizaron una investigación por medio de la cual concluyeron que “Zacate- cas atraviesa por la peor crisis de huachicol agavero de los tiempos recientes, que afecta a mil 662 productores quienes siembran anualmente alrededor de 10 mil hectáreas, por lo que todos ellos ingresaron en un proceso de devastación comercial”.

Los representantes políticos precisaron que, al igual que en el caso del frijol, “en- tre coyotes y delincuentes compran en un peso o 50 centavos la piña de agave que luego venden a las procesadoras de tequila y mezcaleras entre ocho y 12 pesos, lo que representa sustanciales ganancias para aca- paradores y empresas envasadoras que son de modo regular transnacionales.

“Tales hechos perjudican a los productores rurales que se dedican a esta actividad que es centenaria en nuestro país, pero quienes hoy, de manera lamentable, son objeto de depredación de parte de empresas transna- cionales y coyotes del mezcal”.

Con todo ello, aseguraron, “se está pro- vocando el huachicoleo mezcalero en la entidad zacatecana, industria caracterizada en el pasado por su variada producción entre múltiples empresas pequeñas y medianas que dotaban de desarrollo económico a las áreas donde trabajan”.

Dentro de ese proceso de degradación, “re- sulta que los acaparadores colocan alcohol de caña de azúcar a la mezcla con el 􀂿n de no utilizar la piña de agave en el envasa- do, porque de esa manera les resulta más bene􀂿cioso, lo que ha ocasionado diversos incendios, ya que el agave no se prende pues sólo lo hace cuando se compone de alcohol adulterando los compuestos mediante su huachicoleo”.

Sin embargo, detallaron que al respecto, la instancia encarga de revisar esas adulte- raciones sería la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que no se ha dado a la tarea de analizar el hecho, “lo que ha llevado a la pérdida de más de cinco mil 300 millones de pesos entre fabricantes en el último año en diversas localidades”.

Por último, lamentaron que el estado de Jalisco se involucrara en la solución del tema pero que en Zacatecas no ha sido así, cuando los costos para su producción se han multiplicado y muchos productores han perdido cantidades millonarias debido a que sembrar una hectárea de agave cuesta alrededor de 230 mil pesos, lo que afecta sobre todo a pequeños productores.