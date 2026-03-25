Aguascalientes Fortalece su Plan Contra el Cambio Climático con Apoyo Internacional

Cumplimos Nuestra Responsabilidad con las Futuras Generaciones: Gobernadora

El plan fue conformado tras dos años de trabajo con Alemania y Reino Unido.

La estrategia fija metas como reducir más del 88 % las emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 y avanzar en la transición energética.

El estado marcha con una política climática sólida, enfocada en garantizar el acceso al agua, fortalecimiento del campo y desarrollo de comunidades más sustentables.

Tras dos años de colaboración con organismos internacionales, la gobernadora Tere Jiménez recibió el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático y el Reglamento, instrumentos que definen la ruta para avanzar hacia un futuro más sustentable.

Este trabajo se realizó en coordinación con la Embajada del Reino Unido en México y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), consolidando una alianza que posiciona a Aguascalientes como un estado que impulsa la planeación y la acción climática con visión global.

Tere Jiménez destacó que este programa permitirá fortalecer acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, con la meta de reducir hasta en un 88 % las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2050. “Así cumplimos nuestra responsabilidad con las futuras generaciones”, afirmó.

Subrayó que, con el respaldo internacional, el estado avanza en una política ambiental que prioriza el acceso al agua, el fortalecimiento del campo y el desarrollo de comunidades más sustentables.

Por su parte, Philip Schukat, coordinador del Clúster de Cambio Climático y Energía de la GIZ, señaló que los desafíos ambientales requieren soluciones compartidas y reconoció la colaboración entre México, Alemania y el Reino Unido como un ejemplo de cooperación efectiva.

En tanto, Luis Medina Hernández, director general de Gestión y Educación Ambiental, explicó que el programa establece acciones concretas de mitigación y adaptación, metas claras de reducción de emisiones y mecanismos de coordinación entre sectores.

Con este paso, Aguascalientes fortalece su estrategia climática y refrenda su compromiso de trabajar de la mano con aliados internacionales para enfrentar los retos del cambio climático.

En este evento también estuvieron presentes la diputada Genny Janeth López Valenzuela, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del H. Congreso del Estado; Gabriela Rodríguez, directora de Cambio Climático y Desarrollo de la Embajada de Reino Unido en México; Jorge Armando Llamas Esparza, director general de la Agencia de Energía, y Luis Felipe Ruvalcaba Arellano, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Aguascalientes.