Ante Petición de Alza en Tarifas, Reyes Romo Señala que no Mejorado Calidad

Se Instalarán Mesas de Diálogo con Concesionarios, Adelanta

Por Nallely de León Montellano

El planteamiento de los concesionarios para aumentar la tarifa del transporte público en Zacatecas ya se encuentra sobre la mesa, aunque hasta ahora no existe una postura oficial por parte del Gobierno del Estado, informó el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo.

De acuerdo con el funcionario, la solicitud fue presentada recientemente por organizaciones que agrupan a concesionarios del servicio urbano en Zacatecas y Guadalupe, quienes argumentan que el incremento en el precio del diésel y los costos de mantenimiento han deteriorado sus finanzas, al grado de operar –según señalan– con números rojos.

Sin embargo, Reyes Romo subrayó que, si bien estos factores impactan al sector, cualquier decisión deberá considerar también la situación económica de la población usuaria, que es quien finalmente absorbería el costo de un posible ajuste tarifario.

En ese sentido, advirtió que un incremento en este momento representaría una carga significativa para las familias zacatecanas, especialmente aquellas que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o actividades cotidianas.

“El gasto se multiplica cuando se trata de familias completas que utilizan el servicio todos los días”, planteó, al señalar que el análisis deberá equilibrar tanto las condiciones del sector transportista como la capacidad económica de la ciudadanía.

A la par, el subsecretario cuestionó las condiciones actuales del servicio, al señalar que no se han registrado mejoras sustanciales en la calidad del transporte público en los últimos años. Refirió que muchas de las unidades en circulación tienen una antigüedad considerable y presentan fallas mecánicas recurrentes, lo que impacta directamente en la experiencia de los usuarios.

Indicó que, incluso en los procesos de sustitución de unidades, en algunos casos se presentan vehículos de modelos similares o igual de antiguos, lo que impide una renovación real del parque vehicular.

Bajo este panorama, consideró que antes de plantear un aumento en la tarifa, es necesario revisar el cumplimiento de los concesionarios en cuanto a la mejora del servicio, al tratarse de una demanda constante por parte de la población usuaria.

Aunque reconoció que el encarecimiento de insumos afecta no sólo al transporte público sino a diversos sectores, insistió en que el momento económico actual obliga a realizar una valoración más amplia antes de tomar una decisión.

En cuanto al proceso a seguir, explicó que se prevé la instalación de mesas de diálogo encabezadas por la Secretaría General de Gobierno, donde se analizarán las condiciones planteadas por los concesionarios y el impacto social de cualquier posible ajuste.

Por otro lado, el funcionario señaló que uno de los proyectos que podría incidir en la mejora del sistema de movilidad es el denominado “Platabús”, cuyo desarrollo está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot).

De acuerdo con lo planteado hasta ahora, este sistema podría comenzar a operar hacia finales del año, con unidades de mayor calidad y un modelo de servicio distinto, lo que eventualmente abriría la puerta a una reconfiguración tarifaria, pero bajo condiciones distintas a las actuales.

No obstante, aclaró que aún no se ha defi- nido el esquema de financiamiento ni el tipo de unidades que se utilizarán, por lo que el proyecto continúa en fase de planeación.

En paralelo, el subsecretario adelantó que se trabaja en la reactivación del uso de taxímetro en el servicio de taxis, como una medida para garantizar cobros más justos y transparentes para la ciudadanía, particularmente en temporadas de alta demanda como Semana Santa.

Respecto a este periodo vacacional, indicó que el sector transportista mantiene expectativas positivas ante la llegada de visitantes por el Festival Cultural de Zacatecas, lo que podría representar un repunte en la actividad económica del gremio.