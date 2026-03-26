Atraviesa Zacatecas Catástrofe Silenciosa en Materia Educativa: Rubén Ibarra Santos

130 mil Jóvenes, sin Bachillerato y Educación Superior por Falta de Cobertura

* “Con Monreal, se ha Incumplido Rotundamente con el Derecho a la Educación de sus Ciudadanos”

Por Gabriel Rodríguez

El investigador universitario Rubén Ibarra Santos dijo que, al parecer, “nadie se ha dado cuenta, ni siquiera el propio gobierno del estado, que atravesamos por una catástrofe silenciosa en materia educativa, al encontrarnos, como entidad federada, en los niveles más bajos de la media nacional en ese rubro y todas sus variables”.

Ibarra Santos precisó que, en ese sentido, los extremos de la pirámide educacional, en sus segmentos inicial y superior, “mantienen rezagos impresionantes” y citó que el caso de la educación inicial, que abarca desde niños recién nacidos hasta de un año y ocho meses, “ellos no tienen una cobertura mayor a seis por ciento”.

El autor de varios libros en materia educativa en Zacatecas, refirió que, en el caso de la educación superior, la cobertura “no pasa de 33.6 por ciento, lamentable en un estado como el nuestro que requiere de manera inmediata desarrollo y crecimiento económico.

“Pero en los años que lleva David Monreal en el gobierno, la cobertura de educación superior se desplomó cuatro puntos porcentuales, lo cual nos habla de una tragedia, la de que en Zacatecas se ha incumplido rotundamente con el derecho a la educación de sus ciudadanos”.

A eso, dijo que el sistema educativo zacatecano no solamente es infuncional sino también excluyente, “al haber amplios sectores de la sociedad que no son atendidos en términos de compromiso del estado en ese aspecto”.

Para ilustrar esto último, dijo que la cobertura en bachillerato, solamente alcanza 70 por ciento cuando el promedio nacional es de 80, “mientras que los niveles de deserción de los alumnos de ese nivel, logra registros impresionantes”.

Explicó que el número de alumnos de bachillerato que dejan sus estudios alcanzó este año 11.4 por ciento cuando a nivel nacional es de 11.3, lo que nos ubica por encima de la media nacional E insistió en que el sistema educativo en todo el estado es “infuncional, ine􀂿ciente e ine􀂿caz por lo que habría que cuestionar los dictados o􀂿ciales que re􀂿eren que su compromiso es construir el desarrollo del estado, pero habría que referirles que sin educación, tal hecho no será posible porque la educación es la principal columna para producir progreso.

“Sin educación de eficiencia y de calidad no puede haber progreso en Zacatecas sino sólo una larga lista de rezagos, estancamientos y retrocesos porque de 2022 a la fecha, el estado no ha dado más que lamentables atrasos en materia educativa”.

Tenemos también más de 130 mil personas en edades de cursar bachillerato y educación superior que no lo pueden hacer porque la cobertura no alcanza para ellos y por eso se les excluye, “cifra que ya es una cantidad impresionante”.