Con Apoyo Estudiantil, Avanza la Semana de Vacunación Antirrábica en Zacatecas

El Servicio es Totalmente Gratuito

Por Miguel Alvarado Valle

Naomi Bernal, estudiante del cuarto semestre de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAZ, afirmó que la participación en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, al señalar que “les ha ido bien” durante la jornada instalada en la Plazuela 450.

La alumna explicó que este día correspondió a su generación integrarse a las actividades, las cuales forman parte de los módulos y recorridos que se desarrollan del 22 al 28 de marzo. Detalló que en cuanto a la organización de los estudiantes que participan en estas brigadas, se realiza por semestres, lo que permite cubrir distintos días y puntos del territorio.

Indicó que brindan atención tanto en los módulos instalados en distintos puntos como en los recorridos que realizan por colonias cercanas, donde invitan a los dueños de mascotas a participar en la campaña gratuita. Bernal comentó que durante los recor r idos casa por casa encont raron propietarios responsables que vacunan a sus animales cada año, lo que facilitó el trabajo de la brigada.

Incluso mencionó que en una vivienda atendieron alrededor de 10 mascotas, mientras que en otras cinco casas localizaron entre uno y dos animales, lo que contribuyó a incrementar el número de dosis aplicadas. Asimismo, destacó que la participación estudiantil es amplia, ya que alrededor de 800 alumnos colaboran en la jornada en distintos municipios.

Explicó que intervienen estudiantes desde segundo semestre hasta los más avanzados, quienes se distribuyen en diferentes brigadas para cubrir los módulos y ampliar la cobertura de la campaña. En cuanto al avance en el punto donde se instaló, señaló que en pocas horas habían aplicado cerca de 30 vacunas, considerando tanto las atenciones en el módulo como las realizadas durante los recorridos.

Añadió que, además de la Plazuela 450, tiene conocimiento de otros puntos donde se instalaron módulos como en La Fayuca, La Alameda y el jardín Independencia. Finalmente, Noemí Bernal hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a los módulos y vacunar a sus mascotas en los últimos días de la jornada, al recordar que el servicio es completamente gratuito.