Liderazgo, Tecnología y Humanismo: Ejes Centrales de la Cátedra Don Humberto Martínez de León 2026

Honran Memoria del Primer Rector de la UAA

La ponencia titulada “Liderar en la era del caos: tecnología, humanismo y el futuro del propósito” permitió conocer la experiencia del maestro Pérez Cerros dentro del sector tecnológico-industrial.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró la Cátedra Humberto Martínez de León en su edición 2026, evento académico que honra la memoria de uno de los rectores fundadores de la máxima casa de estudios del estado, un hombre que en vida estuvo convencido de que la educación era el camino más firme hacia el desarrollo social.

Don Humberto Martínez de León materializó logros fundamentales en el entonces Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías, donde fungió como director de la Escuela de Contaduría, entidad que evolucionó a la Escuela de Comercio y Administración, antecedente directo del actual Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAA, del cual fue su primer decano. De la visión de este reconocido contador surgió el proyecto de crear la primera universidad pública en Aguascalientes, iniciativa que se consolidó el 19 de junio de 1973 con el nacimiento de la institución.

En su intervención, el maestro Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la UAA, señaló que el contador público Humberto Martínez de León buscó establecer las condiciones para que, a través de la formación académica, se transformara el entorno de la entidad; es decir, su propósito fue generar un espacio donde cada vez más personas pudieran convertirse en profesionistas exitosos que impulsaran su propio crecimiento y el del país. A más de medio siglo de distancia, aquel esfuerzo se ha consolidado como el proyecto educativo y de investigación más importante del estado.

El maestro Arredondo Hernández destacó además que la universidad ha buscado convertir esta cátedra en un punto de encuentro entre la academia y la sociedad, recibiendo a grandes exponentes de los sectores público y privado que han destacado como agentes de cambio.

Acto seguido, el rector de la UAA efectuó la investidura del maestro Cuitláhuac Pérez Cerros, acto de gran significado académico mediante el cual se reconoce la trayectoria y el prestigio del orador de la cátedra. En esta ocasión, la ponencia titulada “Liderar en la era del caos: tecnología, humanismo y el futuro del propósito” permitió conocer la experiencia del maestro Pérez Cerros dentro del sector tecnológico-industrial.

Por su parte, el licenciado Humberto Martínez Guerra hizo uso de la voz en representación de su familia para agradecer la distinción de este evento que reconoce la vida de quien encontró en la enseñanza su vocación más auténtica. Al respecto, mencionó que hablar de su padre en este espacio es referirse a los cimientos de una institución que ha marcado la vida de miles de personas, subrayando que el servicio a los demás fue para Don Humberto una de las formas más altas de realización personal y un legado que hoy vive en cada estudiante.

Finalmente, el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, decano del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, agregó que esta cátedra nació hace 13 años como parte de la normativa universitaria y está orientada al fortalecimiento del patrimonio intelectual y cultural de la institución. Su objetivo es consolidar un espacio de reflexión, diálogo y análisis sobre los temas económicos y sociales más relevantes que impactan en nuestro entorno.

Cabe destacar que al evento también acudieron el doctor Manuel Díaz Flores, presidente de la Honorable Junta de Gobierno; integrantes del Consejo Universitario y de la Comisión Ejecutiva del CCEA; así como representantes de la ACIUAA, la FEUAA, exdecanos, sociedades de alumnos y personal docente.