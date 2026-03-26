Miguel Varela Entrega Reconocimientos a Trabajadoras y Trabajadores del Ayuntamiento Capitalino

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, encabezó una emotiva ceremonia de reconocimiento a trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento capitalino, destacando su trayectoria, compromiso y vocación de servicio en favor de la ciudadanía.

Durante el evento, el alcalde subrayó que el servicio público se construye a partir de historias de vida marcadas por el esfuerzo constante, la lealtad institucional y el amor por la comunidad. “Hay historias que se construyen con años de esfuerzo, lealtad y compromiso, y hoy celebramos precisamente eso”, expresó.

En esta ocasión, se reconoció a servidoras y servidores públicos que han dedicado 10, 15, 20 e incluso hasta 45 años de su vida laboral al servicio del municipio. El edil enfatizó que estas trayectorias representan no solo años de trabajo, sino una verdadera vocación y entrega que ha contribuido al desarrollo y funcionamiento de la administración pública.

Miguel Varela agradeció profundamente la labor de cada una y uno de los homenajeados, señalando que su dedicación ha sido fundamental para brindar atención de calidad a la ciudadanía. “Su trayectoria no solo habla de trabajo, sino de vocación y amor por su gente”, afirmó.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para seguir fortaleciendo las condiciones laborales y el reconocimiento al personal, al considerar que son el motor que permite avanzar en la construcción y el cambio de un mejor Zacatecas.

Finalmente, el alcalde felicitó a las y los galardonados, reconociéndolos como ejemplo de lo que significa servir con responsabilidad y entrega, y agradeció su invaluable aportación a lo largo de los años en beneficio del municipio.