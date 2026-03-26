Miguel Varela Mejora Suministro de Agua con Perforación de Pozo y Rehabilitación de Válvulas

El Ayuntamiento de Zacatecas, a cargo del presidente Miguel Varela, continúa fortaleciendo la infraestructura hidráulica del municipio con la inauguración de la obra de perforación y rehabilitación de un pozo en la comunidad Francisco I. Madero, así como la modernización del sistema de válvulas de seccionamiento, acciones que permitirán mejorar el suministro de agua potable para las familias de la zona.

El alcalde aseveró que esta intervención forma parte de un plan integral que contempla tanto la rehabilitación del pozo como la implementación de un sistema eficiente de distribución mediante válvulas, lo que facilitará un mejor control del flujo de agua y una atención más oportuna ante posibles fallas.

La obra consistió en la perforación del pozo a una profundidad de 300 metros, utilizando tubería de acero de 8 pulgadas, lo que garantiza mayor durabilidad y eficiencia en la extracción del recurso hídrico. Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación de válvulas de seccionamiento, fundamentales para optimizar la red de distribución en la comunidad.

El proyecto se realizó en apego a las disposiciones técnicas correspondientes. Además, durante la entrega de la obra, el presidente municipal reiteró el compromiso de avanzar en el equipamiento del pozo, con el objetivo de asegurar que el agua extraída cumpla con los estándares necesarios para su consumo y distribución.

Estas acciones responden a una de las principales demandas de la ciudadanía: contar con un servicio de agua más eficiente, continuo y de calidad. Con ello, el alcalde capitalino refrenda su compromiso de atender las necesidades básicas de la población y mejorar su calidad de vida.

De manera paralela, el municipio continúa impulsando otras obras de infraestructura urbana, como reencarpetamientos en la zona del Mercado de Abastos, específicamente en las calles Henry Hertz y Guillermo Marconi, donde se trabaja en la rehabilitación de más de 3 mil metros cuadrados de superficie, incluyendo guarniciones y banquetas.

Como parte de una visión a mediano y largo plazo, el Ayuntamiento de Zacatecas continuará priorizando obras estratégicas que garanticen el acceso a servicios básicos. El alcalde busca no solo atender necesidades inmediatas, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible en las comunidades, fortaleciendo la infraestructura hidráulica y asegurando un mejor futuro para las y los zacatecanos.