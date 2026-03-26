Presidenta Claudia Sheinbaum Realiza Decimosexta Entrega de Vivienda Para el Bienestar

“Ya son Casi 400 mil Viviendas que se Están Construyendo en el País”

Este miércoles se entregaron las primeras 40 viviendas de las 342 construidas en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, en Los Mochis: Infonavit.

Ciudad de México.- La meta de construcción de 1.8 millones de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar avanza: la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la decimosexta entrega, a través de un enlace de Palacio Nacional al Desarrollo Habitacional “Nuevo Horizonte” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde este día se otorgaron 40 viviendas.

“Una decimosexta entrega ya de viviendas. Ayer nos reunimos y ya son casi 400 mil viviendas que se están construyendo en el país”, informó.

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado 985 viviendas en 14 estados: 48 en Michoacán; 200 en Veracruz; 64 en Yucatán; 96 en Chiapas; 48 en Sonora; 53 en Nuevo León; 45 en Zacatecas; 60 en Coahuila; 32 en Oaxaca; 27 en Colima; 86 en Tamaulipas; 16 en Nayarit; 170 en Quintana Roo; y 40 en Sinaloa.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reportó que en este fraccionamiento “Nuevo Horizonte” se construyen 342 casas, de las cuales todas ya fueron colocadas y hoy se entregan 40 de ellas. Agregó que suman 54 los fraccionamientos construidos en el país como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, de los cuales 17 ya están totalmente agotados y anunció que se van a edificar 10 fraccionamientos más antes de que concluya marzo.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, puntualizó que la inversión en la entidad es de 33 mil 730.2 millones de pesos (mdp) en beneficio de 202 mil habitantes, con un avance del 30 por ciento. Añadió que con estas obras se generarán 168 mil empleos directos y 252 mil empleos indirectos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció la inclusión de su estado en el programa de Vivienda para el Bienestar e informó que la meta es de 56 mil nuevas casas: 37 mil a cargo del Infonavit; 15 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 4 mil del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

La derechohabiente Belén Fontes Zayas agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por este programa tras recibir las llaves de su vivienda en este nuevo fraccionamiento e invitó a las y los ciudadanos a que se acerquen al Gobierno de México para acceder a esta posibilidad.