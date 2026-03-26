Policía Estatal, Fiscalía, Ejército y Guardia Nacional Conforman Fuerza de Reacción Para Atender Situaciones de Alto Riesgo

Integrantes de los Grupos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, participan en un programa de capacitación táctica intensiva sin precedentes, con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar una respuesta inmediata ante situaciones de alto riesgo.

Este esfuerzo permitirá conformar una Fuerza de Reacción Interinstitucional, integrada por personal altamente capacitado para actuar con rapidez, precisión y coordinación en escenarios extraordinarios.

El secretario de la SSPE, Antonio Martínez Romo, informó que la capacitación incluye intervención en escenarios críticos, técnicas de ingreso a inmuebles y operaciones en zonas urbanas y rurales, lo que amplía su capacidad de respuesta en cualquier entorno. Además, contempla formación en medicina táctica para la atención inmediata en campo, así como el manejo de vehículos blindados en operativos de alto impacto.

Martínez Romo destacó que este programa fortalece la coordinación entre corporaciones y representa un paso firme hacia un modelo de seguridad más sólido, profesional y eficaz en beneficio de la ciudadanía.

Cabe destacar que el curso se lleva a cabo en la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol).