Tere Jiménez Reconoce a Estudiantes de Aguascalientes que Viajarán a la NASA

Desde la Embajada de Estados Unidos en México

Las y los alumnos formaron parte de la Academia Espacial 2025.

Compitieron con mil estudiantes de preparatorias públicas de Aguascalientes, Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México.

Tere Jiménez reiteró su compromiso con brindarles oportunidades y una mejor educación a las y los jóvenes de Aguascalientes.

Desde la Embajada de Estados Unidos en México, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en la ceremonia en la que se reconoció a 32 estudiantes de todo el país, entre ellos ocho jóvenes aguascalentense que viajarán a la NASA en abril de 2026.

“Somos cuatro estados de la República que participamos en estos programas tan importantes para que las y los jóvenes puedan soñar en grande. Hoy reconocemos a ocho estudiantes de Aguascalientes que lograron colocarse entre quienes representarán a México en la NASA”, subrayó la gobernadora.

Las y los alumnos formaron parte de la Academia Espacial 2025, iniciativa impulsada por la Embajada de Estados Unidos en México y Fundación Televisa, que busca acercar a las juventudes a áreas como la programación, la inteligencia artificial y la industria aeroespacial.

Durante su mensaje, Tere Jiménez destacó que en Aguascalientes se fortalece la educación con la incorporación de nuevas tecnologías. Señaló que en los últimos años se han consolidado el Laboratorio Nacional de Semiconductores y Electromovilidad en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), así como el Laboratorio de Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA).

Además, subrayó que desde la educación básica se impulsa el aprendizaje de un segundo idioma, mientras que en el nivel superior se promueve el modelo de educación dual, que permite a las y los estudiantes formarse en las aulas y adquirir experiencia en empresas.

También resaltó el impulso a becas de movilidad internacional y a carreras vinculadas con la industria 4.0, fortaleciendo la preparación de las nuevas generaciones.

Cabe destacar que en este programa participaron cerca de mil estudiantes de preparatorias públicas de Aguascalientes, Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México. El proceso de selección incluyó cursos virtuales, capacitación por parte del Space Center Houston, campamentos presenciales y el desarrollo de un proyecto final o aplicación móvil relacionada con el espacio.

A nombre de las y los estudiantes, Zoe Yuleni García Serna, del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, destacó el esfuerzo colectivo detrás de este logro.

“Fue la resiliencia la que nos trajo hasta aquí. Hubo errores y aprendizajes, y muchas veces tuve que empezar de nuevo. Cada obstáculo fue una oportunidad para crecer. Este momento no es solo un logro personal, sino el resultado de un esfuerzo colectivo. Porque hay algo que nunca me cansaré de decir: nadie llega a la luna solo”, expresó.

Durante el evento, la gobernadora conoció los proyectos desarrollados por las y los estudiantes, quienes compartieron sus aprendizajes y experiencias a lo largo de la academia.

Las y los estudiantes seleccionados de Aguascalientes son: Aimee Mariana Gallegos Valdivia, de Prepa Bosques; Eduardo Chiquito Díaz de León, del CBTis 168; Francisco Joshabad Rodríguez Salgado, del Cecytea Pabellón de Arteaga; Gabriel Ortega Vázquez, del CBTis 282; Osmar Yahel Hernández Hurtado, del Cecytea Ciudad Satélite Morelos; Pamela Alexandra Maldonado Loredo, del Bachillerato General Militarizado José María Chávez; Allison Simonet Solís Jiménez, del Cecytea Ferrocarriles; y Zoe Yuleni García Serna, del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

En la ceremonia también estuvieron presentes Ronald D. Johnson, embajador de Estados Unidos en México y su esposa, Alina Arias Johnson; Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro; Alicia Alejandra Lebrija Hirschfeld, presidenta ejecutiva de Fundación Televisa; y Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación del Estado de Querétaro; entre otras autoridades, así como madres y padres de familia.