AMLO Quiso Desaparecer a Antorcha Campesina: Ávila

“Falso, que Recibiéramos Dinero de Gobernantes”

Por Gabriel Rodríguez

El líder estatal de Antorcha Campesina (AC) en Zacatecas, Osvaldo Ávila Tiscareño, dijo que “una de las peores embestidas que recibieron en el pasado reciente fue la que provino justamente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien quiso desaparecernos, pero fue gracias a la resistencia de nuestros grupos sociales como logramos salir adelante”.

Osvaldo Ávila indicó que “López Obrador siempre afirmó que jamás sostendría trato alguno con organizaciones o movimientos sociales o grupos encabezados que fueron representados por ciertos personajes, incluida AC”, afirmó.

Ávila Tiscareño precisó que “la de López Obrador fue más que nada una embestida en contra nuestra y en contra de muchas otras asociaciones sociales de izquierda similares; el expresidente y sus colaboradores llegaron a decir que se nos daba dinero en efectivo de manera desaforada, lo cual fue absolutamente falso.

“No fue así, porque de haber incurrido en ese tipo de acciones, pudimos haber incidido en hechos de orden legal, comprometedores y riesgosos”, ante lo cual, sostuvo que hasta el momento “no confrontamos investigación legal alguna derivada de tales acusaciones que pudieran haberse acreditado”.

El representante social afirmó que en la vida activa de esta AC, “no hemos recibido dinero de los gobernantes sino que este ha provenido de instituciones y de las vías legales correspondientes, todo lo cual está acreditado documentalmente”.

Asimismo, insistió que “al haber sido López Obrador el principal instigador de ese tipo de acciones contrarias a su asociación, sin duda que éste actuó ciegamente en contra nuestra al intuir riesgos por la existencia misma de AC y por nuestra presencia social y el peso político que tenemos en todo el país”.

Fue por ello que por medio del discurso que empleó en su contra, dijo, “AMLO no tuvo otro fin que aniquilarnos y para ello instrumentó tres vías, la primera de las cuales fue hostilizarnos al grado del desprestigio y de generar desconfianzas entre los militantes para que se alejaran de nuestro movimiento”.

Posteriormente “recurrió a realizar investigaciones sobre nuestros negocios que se han construido hace años con mucho esfuerzo entre nuestras comunidades sociales, con el fin de que se nos confiscaran todas las cuentas para frenar el desarrollo que nos da independencia y, con ello, colocarnos a nivel de sobrevivencia.

“Asimismo, quiso que, una vez desalentados, dejáramos de pertenecer al movimiento, estragos luego de los cuales hoy seguimos manteniéndonos sólidos.

“Desde luego que se trató de todo el peso del presidente de la República ejercido de manera inequitativa en contra nuestra seguido de sus alcaldes, diputados y muchos adeptos más”.

Acorde con lo que él mismo dijo, Antorcha Campesina reemergió de esas dificultades mediante el trabajo de colectas, las aportaciones de sus miembros y los recorridos persistentes en colonias y comunidades, entre otros esfuerzos, que terminaron por fortalecerlos.