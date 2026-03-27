DIF Capital Impulsa Autoempleo con “Encuentro de Saberes y Sabores” en Cieneguillas

Con la Finalidad de Crear Proyectos Productivos que Impulsen el Desarrollo en las Comunidades y Fortalezcan la Economía en las Familias Capitalinas

La Presidenta Honorífica de DIF municipal Zacatecas, Karla Estrada, encabezó el Encuentro de Saberes y Sabores, que se realizó en la comunidad de Cieneguillas, esto como parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer.

Durante este encuentro participaron beneficiarias de Inclusión, integrantes de los centros sociales Bellavista y CNOP, así como también las comunidades de El Maguey y Cieneguillas.

Por su parte, Karla Estrada expresó sentirse muy contenta de compartir de este intercambio cultural con mujeres de la capital y comunidades, “porque podemos tener una convivencia sana, conocer y aprender costumbres, platillos y tradiciones de otros lugares; e intercambiar ideas que nos permitan impulsar el desarrollo social, económico o familiar desde cada uno de nuestros lugares”.

Las mujeres participaron en una capacitación de huertos comunitarios, en este sentido María del Rosario Ortiz Acuña, enlace Rural de DIF capital, explicó que este es el primer programa piloto de huertos comunitarios elaborado por mujeres.

Asimismo, participaron en una activación física y elaboraron exquisitos platillos, ensaladas, postres y aguas frescas para compartir durante un agradable convivio.