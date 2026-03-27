“El Programa de Acopio es Insuficiente; hay Saturación, Desorden y Exclusión”

Productores del FPLZ Piden de Nuevo Intervención Federal y Estatal

Por Nallely de León Montellano

Productores integrados en el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) volvieron a poner sobre la mesa las fallas en el acopio de frijol y la insuficiencia del programa de precios de garantía, al advertir que la forma en que se ha operado está dejando fuera a pequeños productores y afectando directamente su economía. Desde la zona centro y norte del estado, en voz de Rodolfo Acuña, productor de Pánuco, señalaron que el problema no es nuevo.

Desde el inicio, dijo, se sabía que las 80 mil toneladas autorizadas no serían suficientes para Zacatecas, donde la producción rebasa ampliamente ese volumen, lo que terminó generando saturación, desorden y exclusión en los centros de acopio.

Recordó que incluso hubo acercamientos con autoridades federales para advertir esta situación y solicitar una ampliación, sin embargo, el esquema se mantuvo prácticamente igual y hoy, aseguró, las consecuencias ya son evidentes: productores que no han podido ingresar su frijol y que se ven obligados a venderlo a precios mucho más bajos.

En medio de este contexto, también aclararon versiones en torno a la distribución de costales.

En el caso de Villa de Cos, precisaron que un paquete fue entregado a otro productor para su distribución, por lo que pidieron que se aclare públicamente ese punto y evitar que se responsabilice a quienes no participaron en ese proceso.

Más allá de ese tema, coincidieron que lo que preocupa es la forma en que están operando los centros de acopio. Denunciaron que siguen existiendo prácticas que favorecen a intermediarios, mientras los pequeños productores enfrentan trabas constantes para poder ingresar su cosecha al programa federal.

A esto se suma, señalaron, la falta de acciones concretas por parte del gobierno estatal, al considerar que no ha habido un respaldo real al campo zacatecano, a diferencia de lo que, afirman, ocurre en otras entidades donde sí se han implementado apoyos adicionales.

También cuestionaron la ampliación anunciada recientemente, al señalar que no hay claridad sobre su destino ni sobre quiénes realmente accederán a ese volumen, lo que mantiene la incertidumbre entre quienes aún esperan ser atendidos.

Ante este panorama, informaron que ya se envió una solicitud directa a la presidenta de la República, en la que piden no sólo ampliar el programa, sino corregir de fondo la manera en que se está operando, para evitar que los apoyos se concentren en unos cuantos.

En voz de otros productores, como Roberto González Jaramillo, también se advirtió que esta situación ha comenzado a generar división entre los propios campesinos, derivado de la falta de acceso a los centros de acopio y de la manera en que se está distribuyendo el ingreso del frijol.

Señaló que ya se han presentado con􀃀ictos en algunas comunidades, en un contexto donde además las movilizaciones y bloqueos en la capital han complicado aún más el panorama. Pese a ello, insistieron en que su movimiento se ha mantenido en una ruta pacífica y que su exigencia es clara respecto a condiciones justas para los pequeños productores. Porque, dijeron, detrás del con􀃀icto no sólo hay cifras o toneladas, sino familias que dependen del campo y que hoy siguen sin una respuesta clara.