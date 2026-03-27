Gobierno de David Monreal le ha Dado la Espalda al Campesino de a pie: Herrera

“Están Asediados por el Crimen, los Coyotes y la Corrupción”

Por Gabriel Rodríguez

Cristian Herrera, líder de Vanguardia Juvenil Agrarista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, lamentó que gobierno del estado haya transformado el desastre frijolero de miles de productores en la entidad en un suplicio, a punto de convertir el festival cultural en un espectáculo de mala calidad ante las amenazas de los frijoleros por boicotear la inauguración del evento este sábado en plaza de Armas.

Herrera dijo que muchos aliados del equipo morenista han manejado ese evento en medio de desastrosas condiciones y con actitudes frívolas lamentables, como en el caso de que legislador federal Carlos Puente del Partido Verde, quien señaló hace poco que “los productores deberían por sí mismos buscar dónde venderlo”.

El representante juvenil del campo en el PRI de Zacatecas, precisó que el precio de garantía del producto ni siquiera fue establecido por los campesinos en el pasado reciente, sino que éste formó parte de un compromiso contraído en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien posteriormente dio continuidad al tema, pero casi un año después esa promesa nunca se cumplió.

“En los hechos se ha dado la espalda al campesino de a pie al no atenderse los llamados de nuestros productores para resolver el problema ante el asedio que realiza en ellos el crimen organizado, la presencia del coyotaje y la corrupción que impera en los centros de acopio”, lamentó.

De la misma manera, dijo que dichos centros han sido infuncionales en un momento en el que cunde la desesperación de los productores, luego de que el año pasado se produjeran alrededor de 400 mil toneladas del producto en Zacatecas.

Incluso este año, en que el gobierno de la República se comprometiera a adquirir alrededor de 80 mil toneladas más 17 mil más, acordadas posteriormente, “el problema real es que esas 97 mil toneladas no se les adquieren de manera directa a los agricultores.

“Todas esas irregularidades se ven redobladas, además, por el Legislativo local, pues vaya que hay coyotes en el Congreso del Estado, ya que al abusar de sus vínculos con el partido oficial se apropian de los costales de los campesinos y, luego, acompañan a los mismos productores, pero sólo para malbaratarles el precio a ocho pesos kilo.

“Les compran su producto entre cinco y ocho pesos y luego lo revenden, como producción propia en 27 pesos kilo, que es la cantidad prometida inicialmente por Morena para el grano”.

Lo anterior, expresó el denunciante, ocurre en Juan Aldama, Miguel Auza, Sombrerete, y en toda la región frijolera del estado, “lo que habla de la enorme corrupción con que se maneja el tema”, advirtió.