Invita Ayuntamiento de Zacatecas al Mezcal Fest 2026

Zacatecas celebrará la riqueza de su identidad con la segunda edición del Mezcal Fest “Tradición y Sabores” 2026, un evento impulsado por el Ayuntamiento de Zacatecas para fortalecer la economía local y dinamizar el Centro Histórico. Bajo la administración del alcalde Miguel Varela, esta iniciativa busca consolidarse como un espacio de encuentro cultural, turístico y comercial que resalte lo mejor de la producción estatal.

El festival se desarrollará del viernes 27 al martes 31 de marzo en las inmediaciones del Jardín Juárez, uno de los puntos más representativos de la capital. Durante cinco días, este espacio se transformará en un punto de convivencia familiar donde zacatecanos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades en torno al mezcal, bebida emblemática de la región.

El Mezcal Fest tiene como propósito principal incentivar el consumo de productos locales, al tiempo que se fortalece la actividad económica de comerciantes, productores y artesanos. Asimismo, se busca diversificar la oferta cultural del primer cuadro de la ciudad, generando espacios accesibles y seguros para todas las edades.

El programa del festival contempla actividades diseñadas para todos los públicos. Entre ellas destacan catas dirigidas que permitirán conocer las características y procesos de elaboración del mezcal, así como talleres especializados para profundizar en esta tradición. Además, habrá exhibiciones de mixología donde se mostrará la versatilidad de esta bebida, acompañadas de presentaciones de música en vivo que enriquecerán el ambiente festivo.

Los asistentes también podrán recorrer áreas de exposición y venta de artesanías regionales, así como espacios gastronómicos donde se resaltarán los sabores típicos de Zacatecas. Esta combinación de cultura, tradición y gastronomía busca ofrecer una experiencia integral que promueva el orgullo por las raíces locales.

El Mezcal Fest “Tradición y Sabores” 2026 no solo representa una oportunidad para disfrutar de la riqueza cultural del municipio, sino también para fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia. Se invitó a las familias, turistas y amantes del mezcal a sumarse a esta celebración que enaltece las tradiciones zacatecanas, impulsa el talento local y proyecta a la capital como un destino vibrante, lleno de historia, sabor y hospitalidad.