Los Egresados de Ciencias Exactas, sin Empleo por Ausencia de Tecnología Nacional: Espinosa Garrido

“Doctores en Física Terminan Dando Clases en Escuelas Secundarias”

Por Gabriel Rodríguez

Augusto Espinosa Garrido, maestro fundador en los años 80 de la Unidad Académica de Física en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dijo que en Zacatecas y el resto del país, los jóvenes egresados de esa y otras ramas de las ciencias exactas no logran encontrar trabajo ante la falta de una tecnología propia. Espinosa Garrido dijo que la fundación de esa institución se debió a que el entonces rector universitario, Francisco Flores Sandoval, le invitó a crearla una vez que completó sus estudios en la universidad de Moscú y volvió a México.

“Entonces me propusieron que creara la escuela de física al lado de otros maestros de química por lo que presentamos el proyecto respectivo, con la 􀂿nalidad de poder atraer más recursos técnicos y humanos a la UAZ”.

Sin embargo, dijo que esa escuela “debió pasar por un 􀂿ltro político por lo que se vio sometida a diversas presiones y nada más pudimos tener seis alumnos en ese momento, lo que detuvo por un año el proyecto”, dijo.

Luego de conseguir un aval académico posteriormente se vieron sometidos a distintos tipos de presiones y fue después de un año, una vez adaptada al voto secreto y directo para poder ser aprobados por ciertos grupos magisteriales, que pudieron con􀂿gurar la escuela.

El científico dijo que la formación de profesores de ciencia “nunca ha sido fácil en México ya que ese tipo de enseñanza desde la educación primaria es complicada, porque no se corresponde con la formación de cuadros para el desarrollo de la misma incluso con los elementos que tenemos a mano”.

Pero, además, para el sano desarrollo de las ciencias, “prevalecen en México diversos tabúes que no son sino la expresión misma de las de􀂿ciencias en su enseñanza. “Por eso, México no ha podido plani􀂿car ese delicado rubro educativo, como lo hacía la Unión Soviética, donde a los talentos cientí􀂿cos los canalizaban desde niños a sus plantas laborales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de ese país.

“Muchos de nuestros actuales cientí􀂿cos, con alto grado de especialidad, una vez que se forman en el extranjero, al volver a México no encuentran trabajo pese a haber estudiado en Rusia o en muchos otros lugares”.

En este momento, la Unidad Académica de Física de la UAZ tiene alrededor de 35 maestros y una plantilla académica de 350 alumnos “pero muchos de esos egresados que se perfeccionan en el exterior, al regresar a Zacatecas no encuentran empleo porque se privilegia la tecnología procedente del exterior, además de que no hay planeación desde el gobierno para generar vías de desarrollo a esos requerimientos.

“Muchos de nuestros doctores de física terminan dando clases en escuelas secundarias, hecho que ocurre en Zacatecas y el resto del país”.