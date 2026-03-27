Más de 850 mil Jóvenes se Suman a la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas

Rumbo al Mundial Social 2026

En total, se realizaron más de 12,600 actividades en 1,499 municipios, con presencia en las 32 entidades del país, convirtiendo plazas, parques, jardines, canchas y escuelas en puntos de encuentro.

Ciudad de México.- Desde temprano, miles de jóvenes salieron a las calles, canchas y espacios públicos en todo el país para participar en la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas. En colonias, barrios, escuelas y parques, el balón rodó como punto de encuentro, demostrando que el deporte también es una forma de organizarse y convivir.

La jornada tomó fuerza en todo el territorio nacional, con actividades que se multiplicaron a lo largo del día en distintos espacios, muchas veces sin necesidad de infraestructura formal: bastó un balón, un espacio libre y la iniciativa de las juventudes para activar sus comunidades.

Michoacán fue uno de los estados donde la jornada se vivió con más fuerza, con torneos organizados por jóvenes, equipos formados entre vecinas y vecinos y actividades que se extendieron durante horas, en un ambiente de fiesta y convivencia comunitaria.

La participación también fue muy amplia en entidades como Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz, donde las juventudes se apropiaron de canchas, parques y espacios públicos durante todo el día, organizando partidos, reuniéndose entre amigos y fortaleciendo la convivencia en sus comunidades.

El arranque de la jornada se dio durante la conferencia matutina, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida y se enlazó con distintos puntos del país –incluyendo Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, así como entidades del sureste como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán– mostrando la participación de jóvenes en todo el territorio.

Esta jornada es encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Estrategia Nacional “Jóvenes Transformando México”, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), donde las y los jóvenes son protagonistas de la transformación y hacen historia en sus comunidades.

Para hacer posible este esfuerzo en todo el país, se sumaron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública –a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Subsecretaría de Educación Superior y la Secretaría de Educación Básica–, la Secretaría de Bienestar, el Tecnológico Nacional de México, los institutos de juventud estatales y municipales y las Escuelas Normales.

El próximo 22 de abril de 2026 se llevará a cabo la Jornada Nacional de Murales Mundialeros, como parte de las actividades rumbo al Mundial Social. El registro se dará a conocer a través de todas las redes sociales del Instituto Mexicano de la Juventud, para que más jóvenes se sumen y se siga llenando de color, identidad y comunidad cada rincón del país rumbo al Mundial Social.