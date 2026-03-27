Gimnastas Aguascalentenses Destacan en Competencias Nacionales e Internacionales

Gimnastas de Aguascalientes continúan destacando en escenarios nacionales e internacionales de la gimnasia rítmica, al sumar ocho medallas y obtener resultados importantes que reflejan su preparación y trabajo constante.

Entre las más sobresalientes está la atleta Jenny Maite Juárez González, quien ganó una medalla de oro, una de plata y una de bronce en la Aphrodite Cup, celebrada en Grecia, en la categoría de conjunto junior. Ella forma parte de la academia del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA).

Por su parte, la gimnasta Kenia Uribe, de la Academia Kalinka, fue preseleccionada nacional prejuvenil; además se proclamó campeona absoluta con cinco medallas de oro en la Copa Jalisco, celebrada en Guadalajara, con una calificación de 82.70, la cual será tomada como parte de su evaluación estatal. Este resultado es producto del trabajo realizado junto a su entrenadora, Sandra Ceballos, responsable del montaje de rutinas 100 por ciento mexicanas, con el apoyo de Sofía Ceballos.

Asimismo, la gimnasta aguascalentense Arantza Díaz, seleccionada nacional y representante de la misma academia, continúa su proceso de preparación internacional al participar en un campamento de entrenamiento en Milán, Italia. Como parte de su agenda competitiva, se alista para sus próximas competencias en Stuttgart, Alemania; Atenas, Grecia; así como para el Campeonato Panamericano Junior 2026 en Río de Janeiro, consolidando su desarrollo dentro del alto rendimiento.

Estos resultados reflejan el alto nivel competitivo de las atletas de Aguascalientes en la gimnasia rítmica, tanto a nivel nacional como internacional.